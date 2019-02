Luis León vuelve a ganar a Valverde en la Vuelta a Murcia

Por segundo año, el muleño Luis León Sáchez Gil, del equipo Astana, ha ganado la Vuelta Ciclista a Murcia-Gran Premio Banco Sabadell. Y otra vez ha batido a Alejandro Valverde después de escaparse ambos ciclistas en la subida a la Cresta del Gallo, donde se ha decidido una emocionante prueba, que también ha tenido una larga fuga que ha logrado coronar en primera posición el Collado Bermejo. En las calles de Murcia, Luis León ha lanzado antes el ataque final, entrando a su rueda Valverde, quien no ha dudado en aplaudir a su amigo.



Para Luis León Sánchez Gil, quien fue quinto en el Tour Down Under, es la primera victoria de la temporada, mientras que Valverde suma otro segundo puesto después de acabar en la misma plaza de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.





#VueltaCiclistaMurcia2019 ¡Vuelve a atacar el Bala y se corta Luisle en el tramo final de la Cresta del Gallo! @alejanvalverde busca su primera victoria del año y está brindando un gran espectáculo en la @VueltaMurcia. 8" sobre Sánchez, 22" con el grupo del líder. -12 km pic.twitter.com/7i5PXBz0tH — Movistar Team (@Movistar_Team) 16 de febrero de 2019

La segunda y última etapa partidó de Beniel a las once de la mañana. Ha sido una jornada algo más corta que la de ayer, donde Pello Bilbao, también del Astana, logró el triunfo enCon un recorrido de 177 kilómetros, la carrera pasó por Corvera, Totana, Alhama de Murcia y El Palmar antes de llegar a la Gran Vía Escultor Salzillo de Murcia.