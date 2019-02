Herrero: "Cada día que pasa veo más difícil que se puedan traer jugadores"

Manolo Herrero no quiere ninguna distracción externa que no tenga que ver con el partido de mañana (17.00 horas) frente al CD El Ejido 2012 en la Nueva Condomina. Al entrenador del Real Murcia no le preocupa que el consejo de administración piense en un posible relevo en el banquillo o la llegada de futbolistas para reforzar la plantilla porque su objetivo es que el equipo vuelva a sumar de nuevo los tres puntos tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. «Cada día que pasa es más difícil que vengan jugadores porque se acerca el final de la temporada y traer por traer, mientras que cogen la forma física, sería un gasto de dinero que ayudaría poco tal y como está el club. Si hay un jugador en plenas condiciones que pueda ayudarnos, por mí encantado», dijo ayer en la previa del choque. Al técnico jiennense no le asusta que desde las oficinas de la Nueva Condomina se esté considerando la posibilidad de un relevo en el banquillo, ya que no le «afecta» esa situación. «Estoy igual que siempre, en ese sentido no me afecta lo que pueda decir el presidente o quien sea, sé en el mundo en el que me muevo desde hace años y cuando el equipo no gana la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio, que es el entrenador», dijo y añadió que «tengo la conciencia tranquila desde que arrancó el curso y solo me centro en ganar el partido frente al El Ejido». Manolo Herrero volverá a contar con problemas para poder conformar su once inicial. Y es que al ya de por sí ajustado plantel del conjunto grana se le vuelven a sumar los problemas físicos de Chumbi, Miñano y Víctor Curto. «Tenemos una plantilla justa de efectivos y las bajas se notan más Chumbi no estará y Miñano posiblemente tampoco, porque no ha evolucionado bien durante la semana. Curto tiene una sobrecarga y podremos contar con él, pero no de inicio», explicó el entrenador del Real Murcia. «Todos los equipos tienen adversidades, bajas, lesiones, sanciones... pero los que tienen más fondo de armario sufren menos en ese sentido. Nosotros tenemos una plantilla justa y eso se nota un poco más, pero con lo que tenemos vamos a trabajar lo máximo posible», afirmó Herrero en la previa del choque de mañana frente al CD El Ejido 2012 en la Nueva Condomina. j. p. g.