ElPozo tira de corazón para empatar contra el Barça

ElPozo ha cosechado un empate (5-5) en su encuentro ante el Barcelona en un duelo épico en el que los de Giustozzi lograron igualar la contienda con dos goles en el último minuto.



En los primeros compases del choque pudo verse a ElPozo tratando con mucho mimo al esférico, realizando posesiones largas con una amplia circulación de balón frente a un Barça más directo que apostaba por balones interiores a Ferrao para que el pívot, arma por la que pasa toda la vertiente ofensiva del conjunto blaugrana, tratase de definir. Sin embargo, se encontró con un Matteus que iba a convertirse en su sombra.



La cuestión, fundamental, es que a un equipo con el potencial del catalán no hay que darle ninguna concesión pues no perdona, y ElPozo cometió un error en la salida de balón -cunado mejor estaba sobre la pista- y lo aprovechó Ferrao para conducir una contra y ceder para que Dyego, con un sutil toque con el exterior, marcase enviando un pase cruzado a la red.



El golpe solo fue físico y no afectó demasiado a la moral de una escuadra murciana que siguió golpeando la puerta de la defensa rival para intentar derribar el muro que bordeaba al meta Juanjo. Tuvieron varias ocasiones, algunas muy claras, pero la efectividad era casi nula. Como está sucediendo en los últimos encuentros. El Barça, mientras, no parecía inmutarse ni sufrir. Tenía clara su idea de juego, parecía saber dónde atacar y pilló descolocada a la defensa local para hacer el segundo de partido por medio de Arthur. 0-2 en un duelo en el que los de Giustozzi habían propuesto juego y ataque pero se habían visto muy penalizados por sus errores defensivos. Mismo resultado y sensaciones con las que arrancó el partido de la Copa del Rey, también en el Palacio y frente al Barça, y que acabaría con 2-2 y con ElPozo fuera de esa competición al caer en penaltis.



El encuentro se enfrió. El equipo de la capital del Segura, todo garra al principio, se vio frenado por el resultado que cantaba el marcador. Los visitantes, por su parte, continuaron mostrándose más verticales y dispuestos a sacrificar la circulación en pos de una contra. Restando cinco minutos para el final del primer tiempo, Giustozzi pidió tiempo muerto. El partido y el resultado así lo exigía. Intentó provocar la reacción de sus pupilos, hacer que éstos fueran más pícaros y le ganasen el duelo moral al Barça. Los de Andreu Plaza, muy sólidos, siguieron acumulando oportunidades de ampliar su renta y muy cerca estuvieron de hacerlo en un mano a mano de Joselito con Fabio que detuvo el meta para montar una contra espectacular que culminó Matteus con un golazo que supuso el 1-2. Había partido.



Sin embargo, antes de que ElPozo aprovechase la inercia del tanto conseguido y el impulso moral, Ferrao hizo el tercero para los suyos tras un maravilloso pase filtrado de Dyego. Parecía que se iba a calmar nuevamente el duelo pero, instantes después, Álex hacía el 2-3. Fue un rápido e impresionante intercambio de golpes rápidos que había terminado, de forma momentánea, con un saldo favorable para los locales pues había reducido la ventaja catalana en un gol.



El segundo tiempo comenzó con un directo a la mandíbula de los de Giustozzi cuando todavía resonaba en el Palacio el pitido que había indicado el inicio de ese periodo. No se había cumplido el primer minuto cuando, en un saque de esquina, Lozano enganchaba el balón en la frontal y se sacaba un misil imparable. 2-4 y el mazazo psicológico todavía sin digerir. Hubo todavía un par de ataques visitantes que demostraron que el conjunto blaugrana había saltado más intenso a la pista que su contrincante. Las sensaciones no acompañaban hasta que, en el saque de una falta que se saldó con amarilla para Lozano, Felipe Valerio mandó un balón cruzado que puso el 3-4. Se había estrenado el jugador carioca con la elástica de ElPozo y había metido de lleno a los suyos en un encuentro que tenía visos de mostrar más goles.



El duelo, abierto y trepidante, estaba gobernado por las acciones de ataque. Las tareas defensivas había quedado pospuestas y solo imperaba el gol como remedio contra el acoso del rival. En eso de que se estaba jugando a ver quién hacía más daño al oponente, partida que parecía estar ganando ElPozo, cuando Ferrao puso el 3-5. El brasileño, que suele monopolizar las jugadas ofensivas del Barça, es de esos futbolistas que se antojan fundamentales si se quiere aspirar al ganar títulos. Un bregador con clase y efectivo que es capaz de resolver él solo un partido.



Restando algo menos de ocho minutos para la conclusión, Miguelín saltó como portero jugador. ElPozo se había ido a vivir al campo contrario a fin de no ceder los tres puntos y dejar casi sentenciado el primer puesto de la liga regular en favor del Barça. Lo cierto es que los ataques llegaron y los locales le pusieron ganas a aquella tarea encomendada de reducir la ventaja, pero el asedio a la meta el ciezano Juanjo no fue demasiado peligroso. Mucha circulación de balón pero poca mordiente. Y, ya casi al final, llegó la locura. En el último minuto, Miguelín reducía la distancia entre los equipos hasta la mínima expresión al transformar un penalti por mano de Marcenio que acabó con amarilla para el brasileño y que bien pudo ser de otro color. Se crecieron los jugadores locales, los aficionados y todo aquel que pudo ver el duelo. Con esa motivación extra, los pupilos de Giustozzi salieron con una marcha más que su rival cuando sacaron de centro los jugadores visitantes y recuperaron el balón para que éste, tras varios pases, llegase a las botas de un Álex que hizo el empate. Casi se cae el Palacio. ElPozo, que lo había tenido todo perdido, había igualado un partido que perdía por dos goles a menos de sesenta segundos para el final del mismo. Y, aunque hubo un par de ocasiones para ambas escuadras, el partido murió con un empate que deja cierta sensación agridulce en el bando murciano: no han perdido y han demostrado saber sufrir pero tampoco han conseguido una victoria que se antojaba imprescindible y se quedan a cuatro puntos de un Barça que, salvo debacle, será el primero de la liga regular.