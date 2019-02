ElPozo se aferra a la fuerza del Palacio para recibir hoy al Barcelona

ElPozo Murcia recibe hoy al Barcelona Lassa en el Palacio con la intención de ganar para situarse a un punto del liderato en la Primera División de fútbol sala, que ahora tiene el conjunto catalán con cuatro de ventaja sobre el murciano por ser «el mejor equipo de la liga a día de hoy», según Diego Giustozzi, entrenador del equipo murciano. Este compromiso de la vigésima segunda jornada comenzará a las 13.15 horas ( Teledeporte) en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde se verán las caras los dos primeros clasificados, con 51 y 47 puntos.

El equipo de Giustozzi, que lleva 13 jornadas sin perder -9 victorias y 4 empates-, viene de igualar a tres en la pista del Aspil Vidal Ribera Navarra. Será el tercer partido entre ElPozo y el Barcelona esta campaña y en el de la primera vuelta liguera el resultado fue de empate a tres y en los cuartos de final de la Copa del Rey, a dos, y el Barça se clasificó por penaltis con más de 7.000 espectadores en su contra. Giustozzi espera que se repita ese ambiente, pero no el desenlace. «La cancha estará llena y debemos salir a jugar con la convicción de que podemos ganarles». El argentino destacó la trayectoria de un Barça que «va primero por méritos propios y solo perdió dos partidos en toda la temporada en casa, ante el Peñíscola y el Santa Coloma, cuando merecieron ganarlos. Si le das el balón o si se lo quitas, te hace daño igualmente, porque tiene un montón de herramientas para ganar los partidos».

Respecto a lo hecho en Tudela, apuntó que «no todos los partidos se jugarán bien ,pero hay que intentar no perder y que salga la unión y la competitividad del equipo en esos días que no son buenos». «Hace 15 partidos que este equipo no pierde en los 40 minutos y no hay que volverse locos», añadió, al tiempo que admitió que si ElPozo perdiera este sábado, «sería ya difícil aspirar al primer puesto», pero «estos jugadores se merecen la alegría de vencer un partido heroico y también sería un premio para la afición».