Ni cuentas ni ampliación a la vista

Tampoco está prevista la venta de nuevas acciones pese a la falta de liquidez.

Raúl Moro abrió la veda, Víctor Gálvez siguió con el juego de ir contra la ley y el actual consejo de administración del Real Murcia da señales de no tener prisa por volver a la legalidad. La Ley de Sociedades de Capital obliga a presentar y aprobar cuentas en los seis meses posteriores al cierre del ejercicio. Dado que las Sociedades Anónimas Deportivas trabajan de 1 de julio a 31 de junio del siguiente año, la entidad murcianista tendría que haber puesto sobre la mesa sus números del ejercicio 17-18 antes del 31 de diciembre. Así lo reflejan también los estatutos del propio club. Sin embargo, a día de hoy, no solo no hay cuentas sino que tampoco hay una fecha prevista para que puedan verlas los accionistas. «No lo sé», esa fue la respuesta a la que ayer se limitaba el consejero Francisco Miró, que solo dos semanas después de acceder al cargo, ya se ha convertido en uno de los hombres fuertes del equipo de Francisco Tornel.

«El estado de la contabilidad es penoso, y no queremos quedarnos a medio camino. O presentamos unas cuentas fiables o esperamos más tiempo», explicaba el economista, que dejaba claro que «no es un capricho de este consejo», para a continuación, como cada vez que a los gestores granas se les habla de ir contra la ley, echar las culpas a otros. «No es nuestra responsabilidad. Nos obliga la ley y los estatutos, pero fue el anterior consejo el que incumplió -en referencia a Víctor Gálvez-».

Pese a que el consejo de administración presidido por José María Almela y gestionado por Francisco Tornel lleva ya tres meses en el cargo, ni hay cuentas ni auditoría. Tampoco prisa por cumplir con una obligación legal. «No sé cuándo estarán. Una vez que las tengamos claras y en condiciones tienen que ser auditadas», continuaba Miró, quien negó en todo momento que este retraso se debiera a los propios intereses del consejo de administración, y es que mientras que no se aprueben las cuentas del ejercicio 17-18, el Real Murcia no está obligado a tomar medidas para conseguir el equilibrio patrimonial, algo que solo tiene una solución, realizar una nueva ampliación de capital que no interesa para nada a Tornel, actual máximo accionista -13% del capital después de comprar 200.000 euros en acciones- y que tiene miedo a la entrada de cualquier otro inversor que le haga perder su poder. «No pretendemos ni alargar ni acortar. La causa de disolución es algo que está ahí desde hace muchas temporadas. Nosotros solo queremos unas cuentas que reflejen el estado real de la sociedad», indicaba también Miró.

No habrá datos económicos en las próximas semanas, pueden incluso que se sigan alargando algún que otro mes pese a que varios economistas trabajan en el día a día del club, pero no es el único paso que el consejo de administración grana no tiene ninguna prisa por dar, porque en sus planes tampoco está llevar a cabo una nueva ampliación de capital.

En la última junta extraordinaria, la PARMU explicaba que hacen falta 500.000 euros para acabar la temporada. Hace unos días, José María Almela hablaba de que esa cifra se ha elevado a los 800.000 euros. Los únicos ingresos que están pendientes de entrar en las arcas del club son los 200.000 euros que faltan por liberar de la ampliación cerrada en noviembre y que están en las pasarelas de pago.

Así, los gestores murcianistas necesitan como mínimo 600.000 euros, pero ni Tornel ni sus consejeros son capaces de indicar de dónde saldrá ese dinero, porque tres meses después de tomar el control no han logrado apenas dinero al margen de la venta de acciones. Pese a ello, el vicepresidente decía que «llegar al 30 de junio está garantizado, nuestra preocupación está en el 31 de diciembre -fecha en la que hay que empezar a pagar a los acreedores que están dentro del concurso-».

En septiembre, el Real Murcia estaba más o menos en la misma situación de falta de liquidez, y Francisco Tornel siempre defendió la necesidad de una ampliación para dotar de viabilidad al club. Ese proceso de venta de acciones, que está impugnado pese a que la PARMU defiende que es legal porque el interés del Real Murcia está por encima del de García de la Vega, permitió ingresar 1,3 millones de euros, cifra importante pero muy lejana para lograr el equilibrio patrimonial -se necesitaban 18 millones-.

Con el poder en sus manos, el consejo de administración podría repetir la fórmula, abriendo el accionariado a grandes inversores -algo que impidió Gálvez-, sin embargo la puesta en marcha de una nueva ampliación no está en la mente de Tornel y su equipo. «Habría que considerarlo, pero no sé si la masa social podría soportar dos ampliaciones muy cercanas», indicaba Francisco Miró, olvidándose de los grandes inversores, que, aunque quisieran, no pudieron participar en el anterior proceso, que estaba limitado a un máximo de 12.000 euros.

Junto a Miró y Tornel aparecieron en la mesa de la sala de prensa de Nueva Condomina el resto de consejeros. También estuvo Daniel Moreno, pese a no pertenecer al órgano de control ni tener un cargo que se conozca. El que no acudió a la comparecencia fue el presidente Chema Almela.