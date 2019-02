Sin confianzas ante los filiales

Munúa apunta que no pueden aflojar el ritmo en las catorce jornadas que quedan si quieren mantenerse arriba.

El Cartagena afronta dos semanas consecutivas ante rivales que pueden llevar al equipo a la relajación si no se toman lo suficientemente en serio sus compromisos. Y Gustavo Munúa ya ha apuntado varias veces durante la temporada que no quiere ver a su equipo rindiendo de diferente forma según el escenario. Almería B, penúltimo clasificado, y Atlético Malagueño, se miden este mes de febrero al intratable líder del grupo IV, que hasta la fecha nunca ha fallado con los equipos de abajo. La derrota en El Ejido hace varios meses es la excepción a un rendimiento continuado del equipo, tanto en casa como fuera, ante rivales que se presumen inferiores.

El partido de ida entre estos dos conjuntos que se miden mañana fue de los más plácidos de toda la temporada. El filial del Almería apenas pasó de la línea medular, en uno de los encuentros que marcó la dinámica del equipo. Era la segunda victoria consecutiva tras un mal inicio.

El técnico uruguayo sostiene que se van a enfrentar a «un rival con futbolistas muy jóvenes, con muchísimas ganas», y en un momento muy distinto de la temporada. Según su planteamiento, las segundas vueltas son más apretadas porque las cartas ya están sobre la mesa, y ya se sabe por qué objetivos tiene que pelear cada equipo. Los de abajo pisan el acelerador para huir del descenso y los de arriba intenta colarse en las cuatro plazas de play-off. «Ellos están en una situación un poco complicada, y no tengo ninguna duda de que quieren salir de ella», apuntó el preparador cartagenerista, que piensa que recibir al Cartagena puede suponer otra motivación añadida para ellos.

Por su parte, el conjunto albinegro tiene la oportunidad, y casi la obligación, de sacar seis puntos y prolongar su racha de resultados ante equipos de la zona baja. Además, es momento para que Munúa rote el equipo, aprovechando que el calendario les da un respiro, y de la oportunidad a jugadores que cuentan con menos minutos y tienen que ganarse el puesto. Al mismo tiempo, hay jugadores importantes que no pasan por su mejor momento físico o tienen que recuperarse de problemas musculares. Es el caso de Josua Mejías, que estará seis semanas de baja por una rotura fibrilar. Antonio López tampoco se ha recuperado a tiempo para jugar esta semana, aunque Munúa sí podrá contar con Moisés tres jornadas después.



Moyita aún es duda

La otra duda del técnico albinegro es la de Moyita, que lleva toda la semana entre algodones. Rubén Cruz sí se ha recuperado del golpe que sufrió en el último partido. «En las últimas semanas hemos tenido jugadores que van y vienen. Ojalá puedan recuperarse pronto, pero no deja de ser algo normal durante el año», comentó el entrenador.

Restan catorce jornadas de competición en las que el Cartagena debe pelear, no solo por asegurar el play-off, sino por mantener la primera plaza. «Es importante lo que está haciendo el equipo, pero más aún es mantenerse», comentó Munúa al respecto. «Faltan muchos puntos, el torneo no ha terminado. Nos gusta que nos reconozcan el trabajo que se viene haciendo pero con eso no nos podemos quedar. Si nosotros bajamos la dinámica que llevamos, la tensión, la concentración, vamos a pasarlo mal», dijo el técnico albinegro.

También tuvo palabras de agradecimiento a una afición volcada, que este domingo poblará las gradas del campo del Almería B: «Nos llena de satisfacción ver a nuestra afición ilusionada como está. La afición del Cartagena está volcada como con el equipo, identificada con él, y es algo muy lindo para nosotros. Estamos muy contentos del apoyo de la afición y de la energía que nos está transmitiendo», añadió.