El Almería B arrastra una racha de seis partidos sin vencer

Al Almería B se le acaba el tiempo. Estamos en la jornada 25 de competición y el equipo no reacciona, y se aboca al precipicio de la Tercera División. El filial almeriense no está dando la talla esta temporada, que es la de su regreso a la división de bronce tres temporadas después.

La entidad rojiblanca ha llamado a su afición esta jornada a animar al filial, ya que el primer equipo no juega, por lo que correspondería enfrentarse al Reus, que ha dejado de competir por impagos. La situación del equipo dirigido por el exfutbolista Esteban Navarro es tremendamente delicada. Con 18 puntos, son penúltimos en la tabla clasificatoria, y solo superan a otro filial, el Atlético Malagueño. La distancia con el play-out es de 6 puntos, y con la salvación directa, de 7.

Además, el equipo arrastra una dinámica muy negativa: no han sido capaces de ganar un solo partido en lo que llevamos de 2019. Su último triunfo data del 22 de diciembre, en el partido que les enfrentó a El Ejido (2-0). Desde entonces, llevan una racha de tres derrotas y tres empates que ha agravado aún más situación, aunque llevan prácticamente toda la temporada en la zona roja. La semana pasada perdieron contra el Don Benito (1-0), un rival directo por la salvación.

Además, esta jornada no podrán contar con dos de sus futbolistas importantes: el ex del Cartagena Miguel Guirao, que está lesionado, y el centrocampista Youness, que vio la cartulina amarilla en el último encuentro. Al no jugar el primer equipo, probablemente sí esté disponible el defensor Iván Martos, que es un habitual en las convocatorias del plantel en Segunda División. Alberto Toril, con cuatro dianas, y el delantero Darío, con cinco goles, son los máximos realizadores de un equipo que, si de algo adolece, es de pegada arriba. De hecho, no han marcado ni un solo gol en sus último partidos, y son el segundo equipo que menos anota en el grupo IV de Segunda B.