Moisés, listo para jugar en Almería

Moyita y Antonio López, por su parte, no han podido recuperarse y son duda para viajar.

Moisés podrá entrar en la convocatoria para viajar a Almería, siempre y cuando el entrenador así lo decida, porque ha logrado recuperarse a tiempo para desplazarse junto con el resto de sus compañeros hasta tierras andaluzas. El defensa central del Cartagena ha superado tres semanas de lesión en el sóleo de su pierna derecha -se ha perdido los encuentros ante el Recreativo, UCAM Murcia y Jumilla- y podría volver para jugar el choque con el que su equipo se enfrentará al Almería B.

Los que parece que no van a tener la misma suerte son sus compañeros Antonio López y Moyita. Y es que esta semana parece que los fisioterapeutas del club albinegro tenían que redoblar su trabajo, porque la enfermería estaba de bote en bote.

Antonio López ha tenido que seguir su proceso de recuperación de la lesión en el sóleo de su pierna, que se produjo en el encuentro ante el UCAM Murcia hace dos jornadas. Los servicios médicos de la entidad estimaron entonces que el jugador tendría un periodo mínimo para poder estar listo de tres semanas. Cumple ahora la segunda, lo que supone que hasta el enfrentamiento ante el Melilla, probablemente, no podría regresar a una convocatoria.

En el caso de Moyita, el club informa que tiene unas molestias en el tendón rotuliano de su rodilla. En el enfrentamiento de la última semana ante el Jumilla se quedó en la grada. El entrenador tiene muchas rotaciones, lo que facilita que los jugadores no tengan que forzar sus plazos para volver a jugar a la semana siguiente. Gustavo Munúa no quiere precipitaciones, considera que tiene una plantilla amplia, lo que ayuda a que Moyita pueda quedarse en casa esta semana y esperar con el trabajo de recuperación para ver si en la siguiente puede estar o no disponible para el técnico.

El jugador sevillano ha intervenido en 20 de los 24 partidos que se llevan disputados hasta el momento en la competición liguera. Su presencia ha sido casi siempre en el once inicial, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los habituales en la titularidad del FC Cartagena.

El que parece que no va a tener dificultades para jugar tampoco es Elady. El centrocampista jienense fue duda hasta el último momento en el partido ante el Jumilla. Dijo su entrenador que había tenido algunos problemas musculares a lo largo de la semana, por lo que esperaron para ver qué sensaciones tenía antes del envite para decantarse.

Esta semana ha trabajado con absoluta normalidad con el resto de los integrantes. Es el máximo anotador del equipo, con 10 tantos, lo que le convierte en un jugador imprescindible en estos momentos para este equipo.



Cristo, cada día más cerca

Por último, el centrocampista Cristo Martín afina su puesta a punto y aunque su regreso al equipo fue el pasado 29 de enero, cada día parece más cerca su convocatoria para un encuentro de competición liguera.



El encuentro ante el Malagueño, el 24 a las cinco de la tarde

El encuentro correspondiente a la jornada vigésimo sexta que el FC Cartagena debe dirimir dentro de dos jornadas ante el Atlético Malagueño se disputará el próximo 24 de febrero, domingo, a partir de las cinco de la tarde en el estadio Cartagonova.

El equipo albinegro se enfrentará al que en estos momentos es el farolillo rojo de la competición liguera. El filial malagueño solo suma 17 puntos en las 24 jornadas disputadas, aunque, curiosamente, ha sacado 11 de esos puntos lejos de su campo -tres victorias y dos empates-. Ha perdido en lo que va de temporada ocho enfrentamientos a domicilio.