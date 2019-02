La grada pierde la ilusión

Si se ascendía, los que acudieran al 80% de los partidos obtendrían el carné del próximo curso gratis.

«Los abonados que acudan al 80% de los partidos de la temporada, obtendrán su carné gratis la próxima campaña si el Real Murcia asciende a Segunda División». Con este 'as' convenció Víctor Gálvez a muchos aficionados el pasado verano, consiguiendo no solo superar los 10.500 abonados, sino también implicarlos durante cada fin de semana para que no dejaran de acudir a sus butacas en Nueva Condomina. Nada más comenzar la competición, la afluencia de espectadores al estadio murcianista sufrió un claro repunte en comparación con cursos anteriores. Contra el Villanovense, estreno de los murcianistas en casa, la cifra de asistencia oficial ofrecida por la entidad fue de 9.732 personas. Frente al Recreativo, aunque los tornos no funcionaron, se habló de unos 9.000 aficionados. Contra el Ibiza acudieron 8.761, mientras que para ver al San Fernando se llegó hasta los 10.003.

Con 10.775 abonados al cierre de campaña, los datos de público hablaban de una conexión grada-equipo, también motivada por la promoción explicada anteriormente. Sin embargo, en los últimos dos meses, la media de afluencia de espectadores al estadio grana ha sufrido un claro descenso. Si en las seis primeras jornadas en Nueva Condomina, la media de público llegó a los 9.089 aficionados; en los últimos cinco partidos, coincidiendo con la llegada de la PARMU al consejo de administración de la entidad, la media se queda en 7.307 personas.

Dando por buenas las cifras de asistencia del inicio liguero, aunque también hay que tener en cuenta que Toni Hernández estaba al frente de la gestión de la entidad, lo cierto es que más de dos mil abonados han dejado de acudir a las gradas de NC.

Y es que pocos creen ya en la posibilidad de que el Real Murcia ascienda el próximo verano a Segunda División. Con las opciones de dar el salto de categoría prácticamente descartadas, de hecho fue el propio consejo de administración presidido por José María Almela el que se autoeliminó para jugar el play off, aquellos seguidores que intentaban no faltar ningún partido para alcanzar el 80% de asistencia y así obtener el carné gratis en la división de plata han bajado completamente los brazos.

Cuando Víctor Gálvez se marchó, el Real Murcia había jugado seis partidos como local. En esos encuentros, la media de asistencia llegó a los 9.089 espectadores. La PARMU se estrenaba en el palco de Nueva Condomina con un derbi ante el FC Cartagena. Con la llegada de unos cuatro mil albinegros, la cifra de asistencia fue de 13.780 espectadores. Pero ese dato fue solo un espejismo, y es que desde el mes de noviembre, la afluencia al recinto murcianista solo ha hecho caer.

La caída ante FC Jumilla (7.833), Malagueño (6.777) y Sevilla Atlético (7.995) se asoció a la decisión del consejo de administración de jugar en horario matinal para ahorrar costes en la luz. Pese a la necesidad de no elevar el gasto, los aficionados no respondían, creían en el club, pero en los dos últimos encuentros, disputados por la tarde, se ha mantenido la tendencia. Contra el Sanluqueño la asistencia de público fue de 6.834 espectadores, mientras que ante el Badajoz se llegó a los 7.098.

Quitando el partido ante el FC Cartagena, que es el principal atractivo de la liga regular en el grupo IV, en los otros cinco encuentros que se han disputado con la PARMU gobernando el Real Murcia, la media de público es de 7.000 espectadores.

Más de tres mil abonados se han bajado del barco tres meses antes de que concluya la competición. Los resultados, la falta de fútbol y de goles, y la decisión de rebajar al máximo las expectativas dejando una plantilla que apenas tiene recursos han desanimado a muchos seguidores, que prefieren quedarse en casa y no acudir al estadio. Tampoco está teniendo gran éxito la apertura de la campaña de abonados para la segunda vuelta. El 12 de enero el club informaba que había 10.832 abonados, una cifra que apenas ha sufrido variación respecto a los 10.775 socios de septiembre.



Moro, Gálvez y el resto de expresidentes, invitados al palco

Raúl Moro y Víctor Gálvez han sido invitados al palco por el Real Murcia para el partido del domingo frente al CD El Ejido. Pese a la nefasta gestión de ambos mandatarios, el extremeño y el oriolano han sido invitados al igual que el resto de ex presidentes del Real Murcia, entre los que también se encuentra Miguel Martínez, quien ejerció durante unas semanas entre el final del mandato de Moro y el inicio de la presidencia de Gálvez. Además de ex presidentes, el Real Murcia también ha invitado al palco a exjugadores y exentrenadores.