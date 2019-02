Amistoso del Almería ante el FK UFA ruso, esta tarde en el Cartagonova

El Almería disputará esta tarde un partido amistoso frente al FK UFA de la máxima categoría del fútbol ruso, que tendrá lugar a las dos de la tarde en el estadio de Cartagonova.

De esta forma los rojiblancos compensarán el hecho de que no competirán el fin de semana al no tener jornada de Liga porque les tocaba visitar al Reus, expulsado de la competición. No jugarán, pero sí sumarán tres puntos más en la clasificación. El equipo ruso tiene parón invernal en su liga y pasa estos días por la zona.