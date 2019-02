Orfila: "El ritmo en el trabajo diario es alto y eso mantiene la regularidad"

El defensa del FC Cartagena Pedro Orfila explica que no el bloque albinegro no piensa en otra cosa que no sea seguir creciendo y mantener la mente puesta en mejorar cada semana para sumar los tres puntos. El hecho de abrir brecha respecto del segundo clasificado «no nos tiene que llevar a la relajación para preparar los partidos, sino un objetivo para aumentar más si cabe la distancia con los que nos persiguen», esgrime el jugador en declaraciones efectuadas a Onda Regional.

Dice que trata de llevar la suplencia con la mayor normalidad, aunque eso no quite que no le guste esta situación. «A todos nos enfada no participar tanto como nos gustaría, pero todos quieren jugar y cada uno tiene que hacer su trabajo. El entrenador es el que toma la decisión, por lo que no hay que bajar nunca la cabeza».

Por otro lado, uno de los secretos, según Orfila, para que el Cartagena no haya bajado el pie del acelerador desde el pasado mes de octubre está en el buen trabajo que se viene desarrollando durante la semana. «El ritmo de entrenamientos es alto y eso nos ayuda a tener continuidad en resultados y dinámica».

Para Almería, espera que el equipo siga con esa buena racha y se lleve de nuevo la victoria.