El Murcia se cansa de la zona de confort

"Desde que estoy aquí siempre hemos peleado por el ascenso, y este año no va ser diferente", dice

Todos los problemas institucionales con los que ha tenido que lidiar el Real Murcia en los últimos meses han terminado por afectar al plano deportivo. Tanto, que el conjunto grana se ha apartado notablemente del objetivo por el que lleva peleando los últimos cinco años. El conformismo se ha instaurado en la Nueva Condomina desde hace semanas con la llegada del mercado invernal que ha debilitado la conformación de la plantilla, sin embargo, con mejores o con peores armas, el Real Murcia tratará de luchar por tener la oportunidad de pelear por el ascenso al fútbol profesional una temporada más cuando llegue el mes de mayo.

Así de claro lo dejó ayer Armando Ortiz, capitá del conjunto grana, ante los micrófonos al asegurar que es el momento de «dar un golpe en la mesa» este domingo con el encuentro frente al El Ejido 2012 (17.00 horas) en la Nueva Condomina. «Se nos ha acabado ya el cupo de errores, tenemos que dar un golpe en la mesa y demostrar que todos podemos estar en un club como el Real Murcia», explicó el centrocampista. La derrota de la pasada jornada frenet al UD Ibiza, un rival directo para pelear por una de las plazas por el play off de ascenso, ha provocado que el equipo murciano se descuelgue de nuevo en la clasificación. No obstante, Armando confía en que ese encuentro sirva para aprender de cara al tramo decisivo del calendario. «Hubo momentos en el juego en los que no estuvimos bien, pero pienso que no fue el peor partido. Al final, es cierto que siempre le damos vida a los rivales porque los goles vienen de errores nuestros», comentó.

El jugador murciano, quien llegó al club tras el descenso administrativo en el verano de 2014, recordó que el principal objetivo del Murcia es estar lo más arriba posible en la tabla en Segunda División B. «Soy positivo, desde que llegué aquí el equipo ha peleado por estar en el play off, y este año no va a ser diferente. Hemos tenido una charla y tenemos que mirarnos todos, sacar de dentro la garra que llevamos y meternos en el play off sí o sí», explicó y añadió que «todos los equipos que están arriba están trabajando y logran puntuar todas las emanas, nosotros fallamos, pero tenemos que ir paso a paso y el domingo podemos dar el primero».

El conjunto grana quiere acabar la temporada con buen sabor de boca después de todos los obstáculos que ha tenido que superar, donde los jugadores de la primera plantilla acumularon varios meses sin cobrar tras la nefasta gestión del consejo presidido por Víctor Gálvez. «No ha sido un año agradable para nadie, desde que estoy aquí es el peor de todos. Aunque ese desgaste hay que dejarlo ya a un lado y mirar hacia adelante siendo positios. Todavía nos da tiempo a hacer muchas cosas», afirmó Armando.

Además de las dificultades institucionales, el capitán grana también ha vivido hasta ahora su campaña más difícil en la Nueva Condomina al no contar con protagonismo en la primera parte del curso. De hecho, en el mercado invernal fue uno de los candidatos por la dirección deportiva para abandonar la plantilla y al final se declinó esa opción días más tarde tras rebajarse el sueldo. «En mi caso personal ha sido también un momento difícil porque quería quedarme. Tenía la opción de irme cedido, pero al final desde el club optaron por la opción de que me quedase y se pudo llegar a un acuerdo porque yo también quería quedarme. Ahora toca seguir trabajando lo mejor posible para ayudar a este equipo», explicó.

Actualmente, el jugador murciano es una de las opciones en defensa para cubrir las posibles bajas de Charlie Dean y Hugo Álvarez, los dos únicos centrales puros de la plantilla, aunque también ha vuelto a los planes del técnico Manolo Herrero en el centro del campo tras los cambios en enero. El entrenador andaluz está a la espera de que el club pueda encontrar un tercer central en el mercado, ya que, al contar con fichas disponibles, el Real Murcia puede contratar a futbolistas que se encuentren en paro actualmente. Y es que la situación económica del club y las ofertas a la baja están complicando alguna operación de última hora que parecía casi cerrada y que al final tendrá que esperar un poco más.