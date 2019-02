McLaren destapa el monoplaza con el que correrá Carlos Sainz

La escudería británica McLaren presentó este jueves en su sede de Woking (Inglaterra) el nuevo monoplaza MCL34 para la temporada 2019 con el que correrá el español Carlos Sainz Jr.



El coche combina los colores naranjas para el cuerpo del bólido y los azules en los alerones.





Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory. ????



