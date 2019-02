El arcoíris luce en la ´Lieja de Murcia´

La Vuelta Ciclista a Murcia-Gran Premio Banco Sabadell vuelve a crecer en la víspera de su 40 cumpleaños. La crisis dejó en 2012 la carrera en solo una jornada. Desde entonces, la lucha ha sido constante de sus organizadores por volver a recuperar peso en el calendario internacional. Sobrevivir ya ha sido un éxito dada la masiva desaparición de pruebas de la última década. Y en 2019 han logrado que, al menos, sean dos jornadas, que están aún lejos de las cinco que llegó a tener la ronda en sus años de mayor esplendor, pero que le permiten asomar de nuevo la cabeza y ser un atractivo no solo para los equipos españoles y los corredores de la tierra.

En la salida no estarán los ganadores de ninguna de las tres grandes vueltas del pasado curso -Simon Yates (Vuelta a España), Chris Froome (Giro) y Geraint Thomas (Tour)-, pero teniendo en casa al campeón del mundo, Alejandro Valverde, pocas estrellas más hacen falta más en la línea de salida, aunque también las habrá. El muleño Luis León Sánchez, quien defenderá la corona que alcanzó el pasado año en la Gran Vía en una final de etapa para la historia donde superó al propio Valverde, llega con el Astana, uno de los equipos más potentes del mundo, a su servicio. El murciano, que este año ya ha disputado el Tour Down Under y la Vuelta a Valencia, tiene dos etapas que se adaptan perfectamente a sus características de excelente rodador. La primera transcurrirá entre Yecla y San Javier. Serán 188,8 kilómetros donde la atención estará especialmente fijada en el tramo final. Presenta un recorrido propicio para las fugas y para una llegada al sprint, pero la ascensión al Cabezo de la Plata a 34 kilómetros de meta y la segura aparición del viento en ese tramo hasta meta, pueden romper el pelotón y propiciar una llegada con un grupo reducido. El segundo día, el sábado, se disputará una etapa bautizada ya como la 'Lieja de Murcia'. Será casi idéntica a la vivida el pasado año, pero incluso con un aliciente añadido en el tramo final. Partirá de Beniel y los corredores ascenderán hasta el Collado Bermejo, que estará a 77 kilómetros de meta. Tras un largo descenso llegará la guinda, la subida a la Cresta del Gallo, a solo 12 de meta, que dará una nueva dimensión a esta jornada final.

Seis equipos de categoría World Tour -Astana Pro Team, Movistar Team, Mitchelton Scott, Katusha Alpecin, CCC Team y Bora Hansgrohe-; diez Continental Profesional -Roompot Charles, Burgos BH, Sport Vlaanderen Baloise, Cofidis, Rally UHC, Caja Rural-Seguros RGA, Euskadi Murias, Gazprom Rusvelo, Direct Energie y Wanty-Groupe Gobert-; y dos Continental -Kometa Cycling y Fundación Euskadi, serán de la partida. Entre los ciclista destacados que han anunciado su presencia está el campeón de Europa, el italiano Matteo Trentin, quien llega de ganar la primera etapa de la Vuelta a Valencia y que se presenta como el máximo favorito para ser el ganador en San Javier; Simon Geschke, ganador de una etapa en el Tour de Francia, y el holandés Laurens Ten Dam estarán con el CCC Team; el Roompot Charles holandés acude con Lars Boom como jefe de filas; el británico Alex Dowsett liderará al Katusha, que también contará con el español David Navarro, ganador en Murcia en 2013 en un final en la Fortaleza del Sol de Lorca; y el Bora Hansgrohe, hecho en torno al excampeón del mundo Peter Sagan, también será candidato en la primera etapa gracias a la velocidad de Pascal Ackermann, que llegará bien arropado por varios lanzadores que le pueden hacer triunfar en la meta de San Javier. Entre el resto de equipos destacan el Cofidis, con José Herrada, o el Rally UHC estadounidense, con el canadiense Svein Tuft, de 42 años, uno de los pocos ciclistas mayores que Valverde que siguen en activo.