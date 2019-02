Andrés Alcántara: "Nos mal acostumbramos a tirar de la excusa de que nuestro presupuesto es menor que el de Barça e Inter"

Admite que uno de los peores momentos de su vida, más allá de las lesiones, lo vivió cuando falló un penalti hace dos campañas contra el mismo rival que visita este sábado el Palacio

­Andrés Alcántara Prieto 'Andresito' está listo para regresar. Después de dos partidos ausente, el internacional cordobés volverá a estar este sábado, en el trascendental choque ante el Barcelona que se disputa en el Palacio de los Deportes, en la pista. Ayer visitó la Redacción de LA OPINIÓN para reflexionar sobre los cambios experimentados en el club esta campaña, que está convencido que llevarán de nuevo al club a ganar títulos.

¿Cómo se encuentra de esa lesión que le ha impedido jugar los dos últimos partidos?

La verdad es que físicamente me noto muy bien. La rodilla está respondiendo en los plazos y estoy trabajando mucho mañana y tarde con Pablo, el fisioterapeuta, y en la clínica de Martínez Barrios. Yo creo que para mañana -hoy para el lector- estaré ya con el grupo.

¿Estaría dispuesto a forzar en el partido de este sábado?

Cien por cien, aunque me tengan que cortar una pierna, juego.

Ahora que se ha llegado al ecuador de la temporada y con la Copa de España a la vuelta de la esquina -del 28 de febrero al 3 de marzo-, ¿qué nota le daría al equipo?

La verdad es que estamos en un buen camino. La nota te la daría en junio, pero hay que reconocer y ser sincero que han cambiado las cosas, el equipo se ve diferente, se nota que la gente está viniendo más al Palacio, que hemos recuperado esa esencia que tenía ElPozo, que es un grande y tiene que estar ahí arriba. Ahora solo puedo decir que estamos en el buen camino y creo que vamos a conseguir grandes cosas trabajando con mucha ilusión, tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva.

¿Cómo han encajado los dos puntos perdidos el pasado domingo ante el Ribera Navarra que le impedirán, aun ganando al Barça, auparse al liderato?

Es una pena y estamos con esa espinita clavada porque hubiéramos recibido al Barcelona el sábado con la posibilidad de recuperar el primer puesto, pero esto es muy largo, quedan nueve jornadas hasta el final de liga y hay muchos enfrentamientos directos, ya que el Barcelona tiene que jugar contra el Inter en Madrid. Quedan muchas salidas complicadas y ahora hay que pensar en el Barcelona, porque de ganar nos pondríamos a un punto. Lo importante es recortar la distancia.

El técnico, Diego Giustozzi, dijo tras el partido en Tudela que a ustedes les cuesta mucho ganar si no juegan bien, algo que sí consiguen otros equipos.

Puede ser. Estamos en una liga muy complicada y los equipos están muy igualados, sobre todo cuando sales fuera. En este caso, la pista del Navarra es muy complicada, un equipo que juega de memoria con Pato, que lleva muchos años allí, pero nosotros tenemos que dar el cien por cien y es cierto que en los partidos que no estamos tan bien, no tenemos esa suerte, ese puntito de conseguir los tres puntos. También nos pasó en Valdepeñas, donde nos empataron a diez segundos del final. Hay que corregir esos errores y que en el futuro no vuelva a pasar.

¿Pero eso no es producto también de que ha subido el nivel de la clase media de la liga?

Así es. A la vista de la clasificación está, que vamos ElPozo, Inter o Barça a algunas pistas y cuesta mucho sacar los tres puntos. Están Palma, Xota, Jaén, Ribera Navarra, Zaragoza o Cartagena, grandísimos equipos que te pueden dar mucha guerra.

¿Qué aspectos cree que le quedan por mejorar, quizás la falta de pegada?

Uno de los aspectos en los que Diego nos mete caña en cada entreno es que respetemos el gol porque es muy importante, pero siendo sincero, no hay que agobiarse ni pensar más de la cuenta porque los goleadores, Fernando, Pito, Álex, Miguelín y yo, vamos a acabar haciendo tantos y ayudando al equipo porque vamos por buen camino.



¿Nota que tiene esta temporada mayor peso en el equipo?

La verdad es que este año ha habido un cambio en Andresito, tanto en el vestuario como en la pista. Tengo máxima confianza del entrenador, hemos hablado muchas veces, me ayuda mucho y me ha dado consejos. Soy un jugador importante para él y lo tengo que demostrar en la pista, y estoy seguro de que por trabajo, ganas e ilusión no va a faltar y que hay Andresito para rato.

¿Hay mucha diferencia con respecto a la temporada anterior, han cambiado muchas dinámicas en los entrenamientos?

Hay bastante cambio. Cada entrenador tiene su librillo. Son diferentes etapas y a Duda hay que agradecerle todo los que nos ha dado, pero estamos en momentos diferentes y después de tantos años hacía falta un cambio. Con la llegada de Diego ha cambiado la faceta física, los entrenamientos y se está trabajando más, algo que se está reflejando en la pista.

¿No habían caído en la rutina con Duda?

Soy muy sincero y lo digo. Estamos en etapas diferentes y cada entrenador tiene lo suyo, pero hay que reconocer que en los 17 años que estuvo Duda como entrenador, es complicado igualar lo que hizo él. Reconozco que hacía falta el cambio y que ha sido para bien, aunque aún no hemos hecho nada, pero a final de temporada, si seguimos por este camino, trabajando con los pies en el suelo, los resultados llegarán. Se ve un ElPozo diferente y que viene más afición a vernos.

Ahora llega el Barça. ¿Siente que tiene una cuenta pendiente contra este equipo desde el penalti que falló en las semifinales de hace dos temporadas?

No me escondo, pero para mí, al margen de las lesiones, el momento más difícil de mi vida fue el penalti del resbalón. Es verdad que lo pasé bastante mal porque era importante. Ese no fue como el último que lancé, que tiré y Juanjo me lo paró bien. Estoy trabajando para que llegue el día de que eso cambie con títulos.

¿Si hay un penalti en el partido del sábado se atrevería a lanzarlo de nuevo?

Los penaltis son del capitán, que los mete seguro, y yo me estoy encargando de los doble penaltis, por eso hay que seguir dejándoselo a él porque está dando suerte.

Habida cuenta de la efectividad que ha alcanzado en el doble penalti, ¿prefiere lanzar desde los 10 metros a los 5?

Si vemos las últimas estadísticas, prefiero el doble penalti. Fíjate que en Ribera Navarra solo fallé un penalti que me paró Paco Sedano con el Barça y allí tiré once. Siempre los he lanzado en los equipos en los que he estado, pero en ElPozo el primero es Miguelín y volveré a tirar penaltis siempre que haga falta.

En dos semanas llega la Copa de España. ¿Cómo afrontan esta competición?

Tanto la Copa de España como la Liga son los títulos más importantes del año. Tenemos muchas ganas e ilusión, pero este sábado tenemos un partido muy importante y las miradas están en el Barça. Cierto es que miramos al futuro, que la Copa está cerca, que afecta para la preparación física, pero estamos bien y creo que vamos a hacer un buen torneo.

Pero vencer a un equipo como el Barça antes de viajar a Valencia sería muy importante anímicamente.

Por supuesto que sí, aunque el Barça va por el otro lado del cuadro y solo nos veríamos con ellos en la final. Pero debemos centrarnos en el Levante, nuestro rival en cuartos de final y que va a ser el anfitrión. Tienen buen equipo y tendrán el apoyo de su afición, pero es cierto que el partido del sábado es deportiva y mentalmente muy importante porque de ganar, nos quedaríamos a un punto de ellos, que tienen peor calendario que nosotros.

¿Tienen la sensación de que esta temporada va a caer algún título?

Sinceramente sí. Barça e Inter están muy bien, pero la verdad es que hemos cambiado tanto yo como el vestuario. Ahora nos miramos antes de salir al campo, como ocurrió contra el Inter, y nos decimos somos muy buenos y que podemos ganar donde sea.

Parecía que el Barça y el Movistar Inter le tenían comida a ElPozo la moral en las últimas temporadas. ¿Eso ha cambiado?

Lo cierto es que la mentalidad ha cambiado radicalmente de la mano de Diego, que es muy competitivo y gestiona muy bien el grupo. En lo único en lo que no ganamos a esos dos equipos es en presupuesto, ya que tienen quince fichas y casi todos son internacionales, pero eso no son excusas, esto puede cambiar y estamos muy cerca de que la balanza cambie. Ya lo hemos demostrado ganando en la pista del Inter, empatando en el Palau y cayendo aquí en la Copa del Rey, donde merecimos el pase a semifinales, pero hay que seguir trabajando porque los resultados y los premios llegarán.

Los jugadores de la cantera están adquiriendo cada vez un rol más importante.

Ellos son muy importantes. Tengo una magnífica relación con todos, vienen a mi casa a cenar de vez en cuando. En ElPozo, pese a que solo tengo 27 años, soy de los más veteranos, pero nuestra plantilla tiene una media de edad de 26 o 27 años. Tenemos que tener paciencia con ellos, pero para todo el mundo, la cantera de este club es la mejor de España, y a la vista están los títulos de Segunda División. Darío Gil ha dado un salto increíble y ya es jugador de Primera División, Álex García nos va a ayudar muchísimo porque tiene unas condiciones increíbles, y Alberto García 'Mimi', que viene a todos los entrenamientos, en Madrid jugó dos rotaciones muy buenas y va a dar que hablar.

Tenemos esa suerte de que suban con nosotros y que no baje el nivel, sino al revés.

La sensación es que Barça a Inter han roto la liga presupuestariamente. ¿No pueden caer en el conformismo por ello?

Me mojo siempre y en el pasado estábamos mal acostumbrados, de tirar de esa excusa. No tiene que servir de excusa que Barça e Inter tengan dos o tres veces más de presupuesto que nosotros, nos debemos conformamos con ser terceros. Yo veo que en ElPozo tenemos jugadores internacionales, con futuro y mucha gente con hambre e ilusión,y de la mano de Diego vamos por buen camino.

Pero es que ellos se refuerzan y, a la vez, debilitan a los rivales.

Es cierto. Yo incluso he tenido la oportunidad de irme, pero todo no es lo económico, también influye lo deportivo y personal. Estoy en Murcia, en un club fenomenal donde lo tenemos todo para hacer grandes cosas, y encima, de los equipos grandes, es el más joven. Estamos en una fase de cambio que va a dar mucho que hablar, pero también es cierto que se vayan jugadores a otros equipos grandes es buen síntoma, significa que algo se está haciendo bien.

¿Sería un fracaso acabar la temporada sin un título en las vitrinas?

A nivel personal me gusta ganar hasta en quién hace mejor la comida, si mi novia o yo. Para mí no es un fracaso caer en la Copa del Rey como lo hicimos después de 24 penaltis, pero sí que sería una decepción no ganar nada porque estoy aquí para ello y estamos trabajando muy bien para volver a poner a este club donde se merece.