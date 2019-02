La pinatarense Cristina Gómez gana por tercer año el Nacional absoluto

La pinatarense Cristina Gómez Jiménez conquistó por tercer año consecutivo la corona de campeona de España absoluta de squash al superar en la final, disputada en Cuenca, a Marta Domínguez.

Gómez, que en 2017 ganó por primera vez el Nacional, ssuperó a Domínguez, que tiene solo 17 años, en tres parciales, por 11-5, 11-5 y 11-8 en veintiún minutos.

Previamente, en semifinales, Gómez superó a Noa Romero, por 11-8, 11-5 y 11-4, mientras que Marta Domínguez accedió a la final al imponerse a Sofía Mateos, en un partido mucho más reñido, por 11-7, 12-10, 9-11 y 11-6. Cristina Gómez, que nació el 6 de julio de 1198, pertenece al club Rackets Madrid y ocupa en la actualidad el puesto 102 en el ránking mundial.

En el cuadro masculino, Borja Golán, actual campeón de Europa, se impuso por decimoséptima ocasión en el Campeonato de España. En la final venció por 11-8, 8-11, 15-13 y 11-4 en 74 minutos en un partido espectacular.Golán, dieciséis veces campeón de España, llegó a ese último partido, tras una durísima semifinal, en la que derrotó a Iker Pajares en otro maratoniano partido. En esta ocasión se tuvo que llegar al máximo de cinco juegos, en casi dos horas de partido. Al fina, el aragonés se impuso por 11-8, 11-13, 11-9, 7-11 y 11-7.

Muy diferente fue el acceso de López a la final. Su adversario fue Carlos Cornes, que no fue capaz de dar réplica al que fue a la postre nuevo campeón de España. Victoria para Edmon López en 41 minutos, con parciales de 11-4, 11-8 y 12-10.

El campeonato contó con la organización del Cuenca Squash Club, con la colaboración del Ayuntamiento conquense y su Instituto Municipal de Deportes, en el que se dieron cita un total de 109 jugadores, de los que dieciséis fueron en categoría femenina.

