Herrero: "Nuestros propios errores nos complican el partido"

"El futuro se complica porque no ganamos", dice

«Nuestros errores en los goles del Ibiza nos complican las cosas». Así valoraba ayer Manolo Herrero lo ocurrido sobre el campo de césped artificial del club ibicenco. El técnico grana se mostró muy contrariado por los primeros minutos ofrecidos por sus jugadores, y aunque considera que luego supieron adaptarse al partido, «el Ibiza merece la victoria porque ha hecho las cosas bien».

«No hemos sabido entrar al partido, ellos han empezado mejor que nosotros, y nuestros propios errores en los goles nos han complicado mucho las cosas», indicaba, para explicar a continuación que con el paso de los minutos «hemos mejorado e incluso hemos tenido situaciones para haber empatado, pero no ha sido así y en la última jugada encajamos un gol en propia puerta». También se mostraba contento el técnico grana con la imagen ofrecida en la segunda parte: «No hemos perdido la cara al partido. Hemos hecho dos goles, pero el tercer tanto nos ha hecho mucho daño». Herrero hablaba de «desgracia». «Ha sido un querer y no poder hasta el último momento, hemos luchado por empatar pero no ha podido ser».

Según Manolo Herrero a su equipo le faltó «adaptarse a un campo de césped artificial al que no estamos acostumbrado», aunque también explicaba que era un terreno de juego «amplio y un césped de calidad». «Nos ha faltado tensión defensiva, estar más cerca del contrario, y encima hemos permitido algunas contras», comentaba, añadiendo que «no se pueden cometer esos errores ante un equipo como el Ibiza, con jugadores de calidad».

Sobre las opciones de play off, el entrenador grana indicaba en rueda de prensa que «el futuro está cada vez más difícil. Otra jornada más sin ganar y los adversarios van ganando, por lo que cuesta más trabajo, pero no nos queda otra que seguir intentándolo».

Lo que tiene claro Herrero es que hay que mirar jornada a jornada. «Hay que pensar en El Ejido porque si pensamos más lejos no sería bueno para nosotros», continuaba, dejando claro que toca «hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo. Estamos creando más situaciones de gol, pero hay que encontrar el equilibrio. Antes no encajamos y ahora encajamos, pero es normal porque nos hemos enfrentado a buenos equipos, y cuando vas por detrás en el marcador, tienes que ir adelante, y eres más vulnerable».

También destacaba Herrero que «lo importante es no bajar los brazos y no dejarse llevar. Hasta la última jugada hemos ido a empatar».