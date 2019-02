Giustozzi: "Somos un equipo que si no jugamos bien no ganamos"

El entrenador de ElPozo Murcia FS, Diego Giustozzi, afirmó tras el empate sumado por su equipo en Tudela que se trató de «un punto más ganado que perdido». «Cuando tienes un mal día es importante no perder, creo que no jugamos mal, pero no fuimos nosotros en muchos aspectos colectivos e individuales».

Para el técnico argentino, ElPozo es «un equipo que si no jugamos bien no ganamos», pero que «cuando no es tu día, y encima tras ir perdiendo 3-2, es un punto ganado».

Giustozzi confesó que su equipo estuvo falto de intensidad en algunas fases del encuentro: «El segundo y tercer gol son balones medio divididos que acaban siendo de ellos», confesó el preparador charcutero. Además, añadió que el de ayer fue uno de «esos partidos malos que hay durante el año en los que nosotros no podemos fallar».

Giustozzi aclaró que ElPozo no tuvo una buena «situación para sacar al portero-jugador, aún no tenemos esa compresión de los tiempos del partido». También aclaró que «cada cancha es una batalla distinta, hay equipos que se juegan el descenso, otros los play offs, motivaciones grandes de equipos que aprietan mucho». Además, aclaró que él no da «ningún partido por descontado, pero hoy me quedo con el punto».