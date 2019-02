Copas, oros y bastos

Dudo que Solari haya entendido la diferencia entre el marrano prematuro y la cabra tardía, por decir de otro modo lo que Guardiola quiso aclararle respecto el mejor desde febrero y los mejores del resto del año en este decenio.

Según el catalán, hasta febrero no se juega Champions y las competiciones domésticas acaban en enero. ¿Cómo se come eso? El Barça ha sido el mejor de España en esos años, el Bayern de Alemania y la Juventus de Italia, pero el Madrid lo es de Europa. Y aunque Guardiola también es el mejor técnico europeo de la década, alguien debería aconsejar al estulto independentista que se centre en lo suyo porque puede que siga sin tocar bola en Europa, como con el Bayern, y hasta que le bailen la novia esta temporada en Inglaterra y habrá sido solo episódico en la Premier.

Tampoco se si a veces don Pep se pierde por inteligente o por provocador. Es decir, por soberbio o por verborréico. Con lo bien que queda hablando de fútbol con su sabia y educada humildad, en lo que cuenta con mi admiración, y lo que se oscurece cuando se mete en política pequeña o asa mantecas. De lacero pajizo patina como en su selección de clubes entre la gestación de la mona, por su confusa diversidad, y la del cerdo prematuro o la cabra tardía „115 días de gestación por 150„. Es más fiable la vaca porque su preñez coincide con una temporada futbolera.

En la Copa de Rey, Barça, Madrid, Betis y Valencia nos brindaron encuentros intensos y alternativos. Los blaugranas fueron mejores en la mitad de las dos partes y los béticos en tres cuartos del partido, pero los madridistas pudieron golear si Vinicius acierta en un par de decisiones y los valencianos jugaron el último cuarto con vocación de grande. Si el Betis sobara menos balón con fútbol eficaz también hubiera hecho julepe al Valencia. A la vuelta lo venderán tinto, pero creo que los dos blancos se verán en la final del Villamarín. El Barça depende demasiado de Messi y deben cuidarlo para no pasar de aspirante a todo a fracaso. Valverde y Bartomeu se juegan tanto que deberán renunciar a algo. La Liga la tienen encarrilada merecidamente si no les falta el argentino y no le dan facilidades al Madrid de Solari, que viene como un cohete, y la Champions, por frustración, es su sueño húmedo. Por ahí irán los tiros coperos.

Aunque para tiros los que pueden producirse en la Liga si el Madrid le mete mano al Barça en el Bernabéu. Con menos de seis puntos de ventaja Piqué y compañía no dormirían bien.

Vinicius merece el punto y aparte que se gana partido a partido. Desde el miércoles en el Nou Camp al sábado en el Wanda parece que hubiera pasado media liga. Más solidario, seguro y acertado en sus decisiones. Y así lleva desde que Solari apostó por él, hasta el punto de que ahora le buscan los consagrados para pasarle el balón y que desborde. Apunta a jugador grande sin ninguna duda.

Como lo merece Simeone por su elegancia tras la derrota, aunque se equivocara al sustituir a Correa para llevar a Saúl a la banda cuando se olía el empate, y se quedara con uno menos por no sustituir a Thomas tras la primera amarilla. El alumno superó al maestro y pasó su segundo examen consecutivo con nota.

Solari gana prestigio. Solo le faltaría echar la firma con algún título mayor al fabuloso cheque que va rellenando, como los toreros que empiezan con una buena estocada tras faena de mérito en plaza importante. El Ajax en Champions será su siguiente prueba.

En el fútbol español y europeo pintan copas, y Solari, Vinicius y Reguilón, ojo, peinan oros. ¡Menudo partidazo del canterano blanco!



Y por Murcia pintan bastos

Por Cartagena brujulean sobradamente la Segunda A y en Murcia se evidencia que el agua siempre va a lo hondo sin pedir escrituras. Una buena plantilla, compensada y eficaz, es garantía de éxito, mientras que la austeridad es cíclica, en el caso del UCAM y del Jumilla, por mucho mérito que tengan; y suicida si es obligada por circunstancias extradeportivas como en el Murcia.

Y lo peor sería llegar a mayo sin cuadrar la temporada tras tanto recorte, alguno creo que descerebrado, y sin haber empitonado a quienes lo esquilmaron. Esperemos que los granas al menos conserven la categoría.