Los aficionados granas sí ganan en Can Misses

Los aficionados del Real Murcia no fallaron a su equipo ni con un mar de por medio. Cerca de doscientos seguidores granas se fueron desplazando a lo largo del viernes y el sábado a Ibiza para poder asistir al partido en Can Misses. Las gradas del campo donde juegan como locales los baleares se vistieron de grana. Pese al esfuerzo para desplazarse a la isla, los aficionados no obtuvieron el premio de la victoria. Sufrieron de lo lindo durante la primera parte, donde vivieron con decepción la mala imagen dejada por los de Herrero, y se ilusionaron tras el gol de falta de Armando. Sin embargo, el tercer gol del Ibiza les devolvía a la realidad. Después de dos salidas consecutivas, el próximo domingo, el Real Murcia regresará a Nueva Condomina. El rival será el CD Ejido. El choque, en el que los granas están obligados a ganar tras dos derrotas consecutivas, se disputará en el estadio murciano a partir de las cinco de la tarde.