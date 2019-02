El Murcia Basket cede un accidentado partido ante el HLA Alicante

El Real Murcia Basket y HLA Alicante jugaron anoche un partido duro, aguerrido y de poder a poder donde la templanza en los momentos decisivos dio la victoria a los visitantes, no exenta de polémica. El encuentro estuvo parado casi veinte minutos por la rotura de uno de los aros, y eso perjudicó a los de Rafa Monclova, entrenador grana, que ganaban en ese momento por 53-46. En ese instante los murcianos llevaban una velocidad de crucero en ataque y defensa, que su rival no podía detener. Al final apareció el base alicantino Pitss que, con 3/3 en triples en los últimos cinco minutos, capitaneó a los suyos a la victoria.

Fue un partido loco donde los equipos sabían que se jugaban más que un triunfo; se jugaban coger cierta ventaja frente a un rival directo en la fase de ascenso a LEB Oro. Por eso, a pesar del buen primer cuarto, el Real Murcia Basket no daba la sensación de autoridad. El choque se jugó con unos porcentajes de acierto muy bajos. Sólo la mayor intensidad defensiva y el rebote de ataque mantuvo a los de Monclova mandando en el marcador. Los de Pedro Rivero, otro viejo roquero del baloncesto ahora también como entrenador, no dejaban a su rival distanciarse en el marcador. Esperaban agazapados y silenciosos su oportunidad, que se fue aproximando poco a poco. Primero con la expulsión del técnico grana por una técnica descalificante mediado el tercer cuarto. Después, curiosamente, cuando mejor jugaban lo locales. Un mate muy adornado del alero local Fernando Noval descolgó el aro de la canasta y hubo que cambiarlo.

Cerca de veinte minutos de parón que enfriaron las muñecas y las cabezas de los murcianistas. Todo lo contrario que los visitantes que despertaron de su bisoñez defensiva y apuntaron más y mejor en ataque con buenos triples de Pitss secundado por Schimidt y Larsson en defensa que secó y cargó de faltas al pívot grana Mehinti que había sido la principal amenaza ofensivo del Real Murcia. Todavía, en el intercambio final de canastas, De Shaw tuvo la del empate pero, por hacerlo bonito y no eficaz, no soltó la bola dentro del tiempo de juego. Los árbitros no dieron validez a su lanzamiento y Alicante se llevó un partido que supo jugar mejor en los momentos calientes.

Los granas salvaron la diferencia particular con Alicante, pero pierden un partido importante de cara a sus aspiraciones en la segunda fase por el ascenso donde competirán sólo contra los equipos de la División Oeste al contar los enfrentamientos que ya se han disputado con los seis rivales de la División Este que se clasifiquen para la siguiente fase.