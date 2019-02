ElPozo quiere ganar en Tudela para llegar al duelo con el Barça con el liderato al alcance

ElPozo Murcia visitará hoy la cancha del Aspil Vidal Ribera Navarra (13.45 horas, LaLigaSportsTV) con la única baja del ala Andresito, lesionado y que finalmente no se ha podido recuperar a tiempo, y con la idea de «estar a la altura», según indicó su entrenador, Diego Giustozzi, quien espera que la victoria de prestigio por 1-3 lograda en la anterior jornada frente al Movistar Inter tenga continuidad.

«Venimos de obtener una gran victoria y en el equipo hay buen ambiente. Los chicos están trabajando bien y estamos preparados para lo que queda de temporada», señaló Giustozzi, quien quiere a los suyos enchufados contra «un gran rival».

El Aspil Vidal, que es el noveno clasificado con 28 puntos sumados en las 20 primeras jornadas de la Liga en la Primera División de fútbol sala, está a uno de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título.

Pese a su irregularidad es «un gran rival que se hace muy fuerte en su pista y que plantea dificultad por lo que se está jugando. Es un equipo que intenta jugar cuando tiene el balón y que sabe defender cuando no lo tiene, pero nosotros ya hemos jugado en pistas complicadas y respondimos bien. No debemos meternos en la locura de la gente y espero que estemos a la altura y vayamos a tope», comentó pensando en esta cita. Además, dejó claro que 2la motivación que ellos tienen por acabar entre los ocho primeros no debe ser mayor que la de pelear por el primer puesto».

Tras este choque llegará otro duelo frente al Fútbol Club Barcelona Lassa, equipo que ahora mismo lidera la tabla con 48 puntos, que son dos más de los que tiene ElPozo, segundo.

«Le damos importancia a este encuentro que tenemos y sabemos que estos seis puntos incluyendo los del Barça son claves si queremos aspirar a algo tan importante como acabar primeros la fase regular», aseguró el técnico de Buenos Aires, quien no podrá disponer de Andresito debido a que padece un esguince en su rodilla izquierda.

El compromiso en el pabellón Ciudad de Tudela, que comenzará a la hora poco usual de las dos menos cuarto de la tarde y que corresponde a la vigésimo primera jornada del campeonato, le llega a ElPozo tras el sonado triunfo por tras el 1-3 en la cancha del Movistar Inter, campeón de las cinco últimas Ligas y el indudable enemigo a batir durante las últimas campañas.