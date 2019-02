Duelo de altura en La Condomina

Titi y Gurdiel, bajas para el duelo.

Nada es definitivo en pleno febrero, futbolísticamente hablando, pero ciertos resultados sirven para asestar un golpe de gracia ante rivales directos en la lucha por un mismo objetivo. Es por ello que la visita del Recreativo de Huelva a La Condomina para medirse al UCAM Murcia (12.00 horas) no es baladí para el conjunto universitario, el cual viene de perder comba frente al líder, un FC Cartagena que la pasada semana asaltaba precisamente el estadio murciano para devolver al UCAM a la liga de los mortales.

Precisamente, en esa competición en la que parece que el Cartagena no participa, se miden hoy dos grandes candidatos a disputar el play off de ascenso a Segunda División. El Recreativo de Huelva llega a Murcia liderado desde el banquillo por el entrenador que más grande éxito ha alcanzado con el UCAM. El artifíce del ascenso a Segunda, José María Salmerón, regresa a La Condomina junto a otro ex como Alberto Quiles como estilete en ataque.

Los onubenses, quintos en la tabla y a cuatro puntos del UCAM, que es segundo, se encuentran en un espectacular momento de forma y con la confianza por las nubes: conectan siete jornadas sin perder, incluyendo cinco victorias y dos empates, y no conocen la derrota desde hace dos meses, cuando cayeron frente a la Balona.

En la memoria permanece, por supuesto, el encuentro de la primera vuelta, en el que una obra de arte de Isi Ros permitió al UCAM asaltar el Nuevo Colombino y llenar de dudas el proyecto de Salmerón en Huelva. Los andaluces, con ganas de revancha y con el play off en el entrecejo, están liderados por un ex del FC Jumilla como Caye Quintana, quien con ocho tantos está deslumbrando en el grupo IV. La victoria frente al Real Murcia, un equipo muy sólido defensivamente, de la pasada semana denota la entidad del rival que defiende el sello de seguridad de los equipos de Salmerón.

Por su parte, los de Munitis solo piensan en volver a hacer de La Condomina el fortín que venía siendo hasta la visita del FC Cartagena. La posibilidad de volver a dar un golpe en la clasificación ante un rival directo por el play off es el principal aliciente de un equipo que plantó cara la pasada semana frente al líder y que debe seguir dando pasos hacia delante en su buen juego para luchar por todo a final de temporada.

Sin embargo, la resaca de ese duelo de la pasada semana ha dejado dos bajas confirmadas para el encuentro de hoy frente al Recreativo. El lateral derecho Adán Gurdiel, un fijo para Munitis, será baja por sanción al cumplir ciclo de amonestaciones, al igual que el delantero Titi, quien fue expulsado por roja directa por protestar al colegiado.

Las variables de Munitis para suplir a ambos son amplias. En el lateral, el técnico del UCAM cuenta con Carlos Moreno como relevo natural, aunque ya utilizó al extremo Kilian Grant o al canterano Johan en esa demarcación anteriormente. En la punta de ataque, Hicham, único refuerzo de invierno que ha debutado tras llegar al UCAM, podría suplir al citado Titi. También podría hacerlo un Onwu que no entró en la convocatoria frente al FC Cartagena por una leve sobrecarga, según anunció el propio UCAM en una nota. Por lo demás, las posibles novedades de Munitis en el once son toda una incógnita, más aún cuando llega a La Condomina un rival que va a exigir el máximo a los universitarios.