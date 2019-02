En directo: El UCAM reacciona a tiempo a un mal segundo cuarto

PRIMER CUARTO

Sito Alonso apostó por Emanuel Cate y Charlon Kloof como novedades en el quinteto junto a Doyle, Soko y Rojas. El escolta norteamericano tuvo protagonismo en el juego ofensivo universitario con varios lanzamientos que no encontraron aro, sin embargo, gracias a la defensa y al contragolpe, Sadiel Rojas anotó un triple para adelantar a los visitantes (2-7). El conjunto murciano no encontró en los primeros compases la fluidez con el balón, y eso permitió al Breogán igualar el partido con los triples de Millsap y Cvetkovic (9-9). Con las rotaciones, el UCAM siguió sin encontrar solución a sus problemas y los lanzamientos de Rudez y Booker no vieron aro (11-9). El primer tiempo muerto despertó a los universitarios con seis puntos consecutivos gracias de Rudez y Radoncic, que se sumó a un triple de Oleson (11-18). Natxo Lezkano, entrenador local, se vio obligado a parar de nuevo el choque para encontrar la reacción por mediación de Gerun, aunque Oleson respondió de nuevo de tres (16-21).

SEGUNDO CUARTO

El UCAM cuajó un mal segundo cuarto en el que estuvo muchos minutos sin anotar, por lo que la mejor noticia fue el marcador con el que se llegó al descanso. Y eso que los de Sito Alonso pudieron marcharse por delante si no llega a ser por otro triple sobre la bocina de Alec Brown antes de encarar el túnel de vestuarios. El equipo murciano arrancó con buen pie con una canasta de Booker y un triple de Rudez (19-26). Sin embargo, a partir de ahí, otra desconexión en la parcela ofensiva permitió al Breogán engancharse al partido con un parcial de 14-2 a su vez que dominaba el rebote ofensivo. Gerun hizo mucho daño en la pintura a la defensa universitaria y el UCAM entró en bonus a dos minutos del descanso (33-28). Cuando el equipo gallego contó con su máxima diferencia (+5), un arreón visitante con los puntos de Mitrovic, Soko y un triple de Rojas, sirvieron para darle la vuelta al marcador (33-34), hasta que el triple de Brown sobre la bocina cerró la primera parte (36-34).