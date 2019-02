Dos candidaturas por el play off

Ambos conjuntos llegan al choque con problemas para hacer gol y empatados a puntos.

Desde la Nueva Condomina se puso la venda antes de la herida. Los cambios en la parcela deportiva, para ajustar la plantilla a la realidad económica por la que actualmente atraviesa el club, nublaron los objetivos del Real Murcia durante varias semanas. Sin embargo, el conjunto grana está dispuesto a pelear hasta el final por intentar conseguir una plaza que le permita disputar el play off de ascenso a Segunda División. Con mejores armas o con peores, el Real Murcia saltará hoy al Can Misses (12.00 horas, La 7TV) con el objetivo de lograr tres puntos que le mantengan en la lucha por engancharse de nuevo al tren de cabeza del grupo IV de Segunda B.

«La ilusión no se la tenemos que quitar a nadie, pero también es verdad que tenemos muchas dificultades. A día de hoy la plantilla tiene menos efectivos que hace un mes, pero eso no va a ser excusa para que dejemos de luchar. Tenemos dieciocho futbolistas y todos tienen que dar lo mejor para conseguir el play off», explicó Manolo Herrero en la previa antes de medirse hoy al UD Ibiza. El entrenador murcianista no podrá contar con el centrocampista Miñano, que arrastra molestias, y con el delantero Rafa Chumbi, quien estará varias semanas de baja por culpa de una dolencia en su rodilla. Por lo que el canterano Santi Bernal entró en una convocatoria que cuenta con 17 futbolistas en lugar de dieciocho.

Enfrente estará un Ibiza que ha reaccionado en esta segunda vuelta para intentar apurar sus opciones hacia el play off de ascenso, pero que la pasada jornada perdió frente al Badajoz. La plantilla que dirige Andrés Palop, entrenador del conjunto balear, también ha sufrido varios cambios en el pasado mercado invernal y el más sonado fue la marcha del veterano delantero Marco Borriello. El futbolista italiano fue uno de los fichajes 'mediáticos' del pasado verano, pero su rendimiento no estaba siendo el esperado. Así pues, los caminos del Real Murcia y del Ibiza comparten muchas similitudes hasta la fecha. De hecho, ambos equipos cuentan con muchos problemas para hacer gol y eso ha impedido que pudiesen llevar más puntos en su casillero a día de hoy, puesto que los dos se encuentran igualados en la clasificación con treinta y cinco. El Real Murcia, con la marcha de Dani Aquino a Chipre, su principal baluarte en ataque en la primera vuelta, tan solo ha sido capaz de anotar un solo tanto en las cinco jornadas que se han disputado desde que arrancó el 2019 y fue en la victoria frente al Atlético Sanluqueño en la Nueva Condomina (1-0). Mientras que el Ibiza acumula dos jornadas sin anotar, al caer con el Badajoz (1-0) y empatar (0-0) con el Villanovense en el último partido en casa. Además, en el balance global, tan solo cuenta con dos tantos más que los murcianistas (22).

El único refuerzo con el que cuenta hasta ahora el equipo grana para la faceta ofensiva es la llegada de un Jeisson Martínez que en principio podría pasar más tiempo cayendo a banda o detrás del referente por cómo está conformada a día de hoy la plantilla mientras que se espera poder 'pescar' algún futbolista que se encuentre en paro al tener fichas libres disponibles. El jugador peruano debutó la pasada joranda en la derrota frente al Recreativo de José María Salmerón (2-0) y hoy también podría partir de inicio frente al Ibiza. Además, ante la baja de Miñano, Miguel Díaz también contará con protagonismo en el centro del campo con la intención de encontrar más huecos para crear ocasiones claras de gol. Manolo Herrero también recuperará al central Hugo Álvarez, quien no estuvo en Huelva el pasado domingo por sanción.