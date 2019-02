Sito Alonso: "Mi objetivo va más allá de salvar al UCAM, quiero que sea mejor equipo"

Sito Alonso tiene muy claro el camino que quiere que tome el UCAM Murcia CB en las próximas semanas. La mala racha de resultados, al enlazar ocho derrotas consecutivas en la liga ACB, ha provocado que el equipo se encuentre actualmente peleando por salir de la zona baja de la clasificación. Sin embargo, eso es algo que el técnico madrileño quiere cambiar, y no quiere saltarse ningún paso previo. «Mi objetivo no es salvarnos, va más allá. Es hacer un equipo mucho mejor. Y a partir de ahí, seguramente, tengamos alguna opción de ese objetivo que todo el mundo piensa», comentó ayer técnico universitario antes del importante encuentro de mañana (17.00 horas, Movistar +) frente al Cafés Candelas Breogán.

«Nunca he creído en las excusas y en los tiempos límites, porque limitan el funcionamiento del equipo y lo atenazan. Cuando no hayan opciones para los objetivos marcados, lo diré claramente», añadió Sito Alonso, quien volvió a repetir que el partido en Lugo será «importante» aunque no definitivo para el devenir de la temporada. «Tenemos que tener paciencia y no querer resolver el partido al inicio. Además tenemos que tener una mentalidad en la que queramos ganar cada acción que haya en el partido, no solo el partido. El estar pensando en el final nos puede condicionar y no vamos a poder gestionar las emociones, que creo que es lo que nos pasó ante el Obradoiro. Ellos también se encuentran en una racha de derrotas y el jugar en casa contra un equipo que ahora mismo está por debajo, puede que les haga pensar en que sea una final ahora mismo», explicó el entrenador universitario.

El juego del UCAM en estos primeros partidos se va acercando a lo que pide Sito Alonso desde el banquillo, aunque todavía queda recorrido. «Atacar en cinco para cinco hace que pienses más, y eso te puede generar dudas en este momento. El equipo tiene características físicas para jugar con velocidad, pero aunque juegues rápido también puedes controlar lo que haces», aseguró el entrenador universitario, quien tendrá a todos los efectivos de su plantel disponibles para el choque y para un parón en el que utilizará como 'mini-pretemporada'. «Tengo unas ganas y una motivación enorme de trabajar durante el parón de la Copa y las Ventanaas FIBA para ser muy competitivos en el tramo final de la temporada, que todavía es larguísimo», concluyó.