La sequía de los arietes no alarma

La victoria ante el segundo clasificado refuerza la moral, aunque el uruguayo subraya que la plantilla es "muy humilde"

El único 'pero' que se le puede sacar a este FC Cartagena en lo que va de segunda vuelta es que sus delanteros no están entonados. Mientras la máquina siga funcionando como un reloj y jugadores de segunda línea como Elady asuman la carga anotadora del equipo, nadie tiene de qué preocuparse. Salvo en el empate sin goles contra el Recreativo, el Cartagena no ha acusado en ningún momento la falta de efectividad, pero lo cierto es que Isaac Aketxe y Rubén Cruz, habituales goleadores del equipo, no pasan por su mejor momento de cara a puerta. El vasco no marca desde el 16 de diciembre y el andaluz no lo hace desde el 25 de noviembre. Eso sí, Gustavo Munúa lo ve con total tranquilidad: «Como todo delantero, obviamente están buscando el gol, pero en muchísimas situaciones los compañeros se están aprovechando de los espacios que están creando», destaca el técnico uruguayo.

Ambos practican ese fútbol que habitualmente pasa desapercibido: el de desmarcarse para arrastrar centrales, el de ganar las disputas aéreas, el de bajar a recibir y descargar a un costado, etcétera. «Hacen un trabajo que no se ve, pero que es muy importante» para el resto del equipo, según su entrenador. En cualquier caso, Munúa confía en que ambos pronto se reencuentren con el gol, aunque será difícil que igualen sus cifras de la temporada pasada.

Por segunda semana consecutiva, el conjunto albinegro se mide a un equipo de la Región. Tras marcar distancias con el UCAM Murcia, segundo clasificado que ahora está a cuatro puntos del líder, el siguiente oponente es el Jumilla de Leonel Pontes. El cuerpo técnico se centra ahora en que el equipo no acuse un exceso de confianza ante un rival de menor entidad como es el Jumilla, que permanece en mitad de la tabla. «Relajación ninguna», dijo Munúa en rueda de prensa. En ese aspecto, ha insistido mucho últimamente en que cuenta con un grupo de jugadores «muy humildes», a los que la situación ventajosa del equipo no les afecta a la hora de afrontar los partidos. «No tengo duda de que el equipo va a salir serio, a buscar el partido, intenso», comentó.

Según el entrenador, hablan mucho durante la semana, tanto a nivel individual como a nivel grupal, del momento en el que está el equipo. Como ya ha mencionado en otras ocasiones, Munúa cree que los rivales salen extramotivados cuando visitan el Cartagonova, por el estadio, por la afición y por la atención mediática que genera el equipo.

Una afición que respondió de forma espectacular el pasado fin de semana en La Condomina. «Fue increíble. Son sensaciones muy lindas, sentir el afecto de la afición, el empuje, la energía. Seguramente a medida que vayan pasando los partidos cada vez en casa haya más público», señala Munúa. «Cuanta más gente venga, la exigencia será mayor. Ojalá que el equipo siga estando a la altura y le devuelva ese apoyo con resultados positivos», añadió.

Mañana el Cartagena recibe a un Jumilla que arrastra una dinámica un tanto irregular, con victorias de prestigio y tropiezos inesperados. «Es un rival que ha sacado mejores resultados fuera que en casa, que ha conseguido resultados importantes contra equipos importantes», manifestó el técnico. En resumen, entiende que se van a medirá a «un plantel joven, con ganas y que tiene claro lo que hacen». «Tenemos una nueva oportunidad frente a nuestro público para conseguir esa nueva victoria, ya que la última vez que jugamos en casa no la conseguimos», apuntó el preparador.

De lo que no quiere hablar Gustavo Munúa es de la renovación de su contrato. El uruguayo declara que está absolutamente centrado en llevar al equipo hacia la Segunda División, y que ya llegará el momento de hablar de esas cuestiones. «Tengo una muy buena relación con Paco (Belmonte) y con Manuel (Sánchez Breis)», y cuando tengamos que hablar, hablaremos. No me quiero descentrar para el objetivo central, que para eso vine», concluyó el entrenador del Cartagena.