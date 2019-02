Munitis: "Ante el Recreativo la paciencia va a ser la clave"

Segundo partido consecutivo en La Condomina del UCAM Murcia. Y los de Munitis no pueden fallar después de la derrota del pasado fin de semana frente al líder Cartagena. Será de nuevo un enfrentamiento complicado para los locales, que recibirán a un Recreativo que llega en racha y con un conocido en el banquillo, y es que José María Salmerón es el técnico de los onubenses. «Tenemos un partido totalmente diferente a la hora de plantearlo, pero con una dificultad similar al de la semana pasada. Viene con una buena dinámica y de ganar de una forma continuada. Se arma muy bien en defensa y te obliga a ser muy precioso», indicaba ayer Munitis, quien consideraba que «va a ser clave ser pacientes porque ellos no se descomponen y contraatacan muy bien. El partido es de máxima dificultad».

Sobre la derrota por 1-3 ante el Cartagena, señaló que «el equipo se ha visto reforzado. Creo que con el 0-2 perdemos objetividad, no consideramos que fuéramos inferiores al rival. La lectura es positiva y más ante el equipo con la mejor plantilla. Como siempre, nosotros desde dentro analizamos las cosas de una forma objetiva. Por ejemplo, el día del Recreativo Granada se ganó con solvencia pero las sensaciones fueron muy negativas a pesar de la eficacia».

El cántabro no quiere presiones y prefiere no hablar de play off, pese a que los universitarios son segundos con 45 puntos. «¿Play off? Lo único que nos preocupa es hacer otro buen partido, seguir con sensaciones positivas y esperar que eso nos lleve a conseguir los tres puntos. Esto no ha hecho nada más que empezar y queda mucha Liga».

Para el choque frente al Recreativo, Munitis no podrá contar con los sancionados Gurdiel y Titi. Sobre Onwu dijo que esta semana «ha entrenado en perfectas condiciones y está recuperado de unos pequeños problemas musculares».

Por último, señaló que «los fichajes necesitan tiempo para adaptarse a la vez que se está compitiendo en Liga. Estoy muy contento con su actitud y por sus ganas de mejorar. Seguro que nos van a ayudar en este tramo final. Tenemos una plantilla corta y necesitamos que sean importantes».