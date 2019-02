Herrero: "En el vestuario no se habla de otra cosa que no sea jugar el play off"

"El partido ante el Ibiza es muy importante, pero todavía quedan muchas semanas"

Manolo Herrero pronunció ayer las palabras que todos los aficionados del Real Murcia querían oír. Si desde la llegada de la PARMU al consejo de administración, el discurso había girado hacia el pesimismo y el conformismo, en el día de ayer el técnico murcianista, manteniendo la sinceridad que siempre le acompaña en las ruedas de prensa, dejó claro que «en el vestuario no se habla de otra cosa que no sea jugar el play off». Desde el presidente hasta el director deportivo llevan varias semanas insistiendo que la clasificación es lo menos importante, sin embargo, en la pasada junta de accionistas, cuando un abonado exigía mayor ambición, José María Almela no dudó en despejar las críticas para señalar a Manolo Herrero. «Hemos pedido al entrenador que sea más optimista», indicaba elmandatario, ignorando que era el propio consejo de administración el que había rebajado al máximo los objetivos del equipo.

Ayer, el técnico murcianista indicaba que «mi mensaje no es pesimista», para, al igual que hiciera Charlie Dean un día antes, hablar del play off como objetivo. «Las exigencias de este club nos obligan a ello», comentaba el andaluz. «La ilusión no se la tenemos que quitar a nadie, pero también es verdad que tenemos muchas dificultades. A día de hoy la plantilla tiene menos efectivos que hace un mes, pero eso no va a ser excusa para que dejemos de luchar. Lo único que he dicho es que tenemos que dar más todos. Mi mensaje no es pesimista como he oído. Tenemos dieciocho futbolistas y todos tienen que dar lo mejor para conseguir el play off», explicaba Herrero.

El técnico del Real Murcia está contento con la llegada de Jeisson y Miguel Díaz. «Son jugadores más ofensivos y nos están ayudando en ese sentido, porque necesitamos ser más profundos. Jeisson es muy vertical en su juego, y con ellos vamos a mejorar respecto a lo que veníamos haciendo en las últimas jornadas», comentaba. Y es que la falta de gol es la gran preocupación del preparador grana. «Somos el equipo que más llega, pero el que menos mete entre los tres palitos. Trabajamos la finalización e intentamos mejorar, pero no hay que olvidar que esto es fútbol y hay veces que entran y otras no». Las próximas semanas, Herrero no podrá contar con Chumbi. Sobre la lesión del aguileño indicaba que «es un inconveniente». Tampoco está en su mejor momento Víctor Curto. Herrero fue sincero al indicar que el catalán «no está al cien por cien». «Es un jugador veterano, que ya tiene una edad, y cuando tienes un parón tan largo por una lesión al final cuesta mucho más trabajo coger la forma. El día que Víctor mejore será un jugador importante para nosotros», decía.

El rival de mañana del Real Murcia será un Ibiza que ha renovado prácticamente su plantilla en el mercado invernal. Los isleños han redoblado la apuesta para conseguir meterse en el play off. Para Herrero es «un serio candidato a estar en la fase de ascenso». «Se ha reforzado muy bien, con jugadores contrastados. Es un equipo que ha dado un pasito adelante para conseguir su objetivo». El técnico grana piensa que esta revolución puede venir bien al Real Murcia, ya que ahora mismo al Ibiza le falta adaptación. «Ha fichado muchos jugadores y todo equipo necesita un periodo de adaptación. Esto hace que en este momento sea más fácil poder ganarles. Estoy convencido de que tienen un potencial muy alto y que en un futuro cercano serán un equipo muy peligroso».

Para Herrero el partido frente al Ibiza es importante, pero «no definitivo». «Es un rival directo por el play off, y si perdemos nos alejaremos de los cuatro primeros, pero quedan todavía muchas semanas», decía, aunque recordaba que «conforme van pasando las jornadas los partidos tienen más transcendencia, porque no podemos seguir descolgándonos».