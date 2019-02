El UCAM regresa a Bélgica para abrir el play off de la Champions

El UCAM regresa a Bélgica para abrir el play off de la Champions

El UCAM Murcia CB ya conoce su próxima parada en la Champions League. Después de alcanzar las eliminatorias con un balance casi inmaculado al contar con un balance de 13 triunfos y una sola derrota en la fase regular, el equipo universitario regresará a Bélgica para seguir buscando la que sería su segunda Final Four tras el bronce conseguido la pasada temporada. La suerte ha sido benévola con la plantilla que dirige Sito Alonso, ya que se ha evitado dos posibles largos desplazamientos a Grecia, y el Telenet Giants Antwerp de Amberes será su rival en los octavos de final.

El UCAM Murcia, al acceder a esta ronda como líder de grupo, contará con el factor cancha a su favor. Por lo que el partido de ida se disputará el próximo 5-6 de marzo en Bélgica y la vuelta será el 12-13 de marzo en el Palacio de los Deportes. No será la primera vez que el equipo murciano visite Bélgica esta temporada, puesto que ya superaron al Spirou Charleroi en la fase previa para poder disputar por segunda vez esta competición. El UCAM venció allí y, aunque sufrió en la capital del Segura en el choque de vuelta, acabó logrando el pase. En caso de superar la eliminatoria, el cuadro murciano se enfrentará al Venezia o al Nizhny Novgorod (equipo al que ha superado en dos ocasiones durante la fase regular) en los cuartos de final. No obstante, seguirá contando con el factor cancha a su favor para pelear por repetir su presencia en la Final Four.

El Telenet Giants Antwerp ha finalizado esta primera ronda en la cuarta posición, última que da acceso a las eliminatorias, en uno de los grupos (C) más complicados del torneo al contar en él con varios favoritos por levantar el título como el AEK Atenas, el Bamberg o el Hapoel Jerusalem. De hecho, el Montakit Fuenlabrada, no contó casi con opciones de pelear por su presencia en el play off al firmar un balance de tres victorias y 11 derrotas.

El equipo de Sito Alonso se enfrentará este domingo al Breogán en la Liga Endesa (17.00 horas, Movistar +) y después contará con un parón de dos semanas por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA. Después recibirá al Barcelona Lassa en el Palacio el sábado 3 de marzo en la ACB e inmediatamente después pondrá rumbo a Amberes, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Bruselas, para afrontar esta eliminatoria.