Turno para el fondo de armario

El entrenador, Gustavo Munúa, tiene que confeccionar un eje de la zaga nuevo con Josua Mejías y Pedro Orfila

El Fútbol Club Cartagena y el Jumilla se verán las caras este domingo, a las 17.00 horas ( La 7), en el Municipal Cartagonova. Segundo derbi consecutivo para los albinegros, que superaron con nota la prueba de fuego que tuvo el cuadro de Gustavo Munúa ante el UCAM Murcia. Pero, en un partido tan exigente como la que se disputó en La Condomina, el cuadro cartagenerista salió con el centro de la defensa tocado. Hasta tres bajas en el eje de la zaga va a tener el técnico uruguayo en la próxima jornada.

Este hecho supondría un auténtico drama en cualquier otro equipo. Los compañeros y el entrenador hablarían de las casuallidades o del infortunio. Pero, en este Cartagena 2018-2019 parece que produce el efecto contrario. Ante una situación así, más unión y más refuerzo para una extensa plantilla que tiene ropa de cambio suficiente para cualquier adversidad.

Con la ausencia de Antonio López por lesión (estará tres semanas de baja), sin Moisés García que sigue recuperándose de sus molestías en el sóleo, y con Sergio Ayala fuera de la lista de convocados por acumular cinco cartulinas amarillas, llega el turno para ese fondo de armario del que tanto se ha hablado en la presente campaña.

A Gustavo Munúa le va a tocar diseñar un centro de la defensa completamente nuevo, pero no desconocido. Porque, si se impone la lógica, Josua Mejías será titular este domingo. El joven central venezolano aterrizaba en Cartagena hace dos semanas. Se volvía a vestir de albinegro el pasado domingo, en el encuentro frente al UCAM Murcia, donde disputó unos minutos en la recta final del partido. Un jugador que ya conoce la casa, que no tiene por qué arrugarse ante una oportunidad como la que se le presenta este fin de semana. Entrar en el once titular del Cartagena parece muy caro. Se tiene que dar una situación como la actual para gozar de un puesto desde el inicio. Y nadie quiere desperdiciar balas.

La otra pieza es Pedro Orfila. El de Luanco (Asturias) fue clave en el Real Murcia la temporada pasada, disputando 42 partidos en total. Fue compaginando tanto el centro de la defensa como el carril derecho. Sustituir a cualquiera de los centrales tampoco es una misión desconocida para él en el Cartagena ya que al comienzo de la temporada todo apuntaba a que sería un futbolista fundamental en esa parcela del campo. No ha estado al nivel que se esperaba, por lo que se le ha condenado a no ser un fijo en el equipo titular. Ha disputado 12 partidos, entre liga y Copa del Rey, cifra que resulta algo baja para un jugador que venía de ser capitán general al otro lado del Puerto de la Cadena. Ahora, podría desquitarse si culmina una buena faena ante el cuadro vinícola.

Tampoco habría que olvidarse de Mauro, jugador del filial albinegro que ya participó en pretemporada con el primer equipo dejando un buen sabor de boca y convirtiéndose en un futurible.

Este año se ha escrito mucho sobre los jugadores que han entrado de refresco en el trascurso del partido y han dado un vuelco a la situación marcando goles, realizando asistencias y consiguiendo puntos. Ahora, se escribe sobre la capacidad del equipo de reponerse a lesiones y amonestaciones. Al fin y al cabo, todo desemboca en el amplio abanico de posibilidades de las que dispone Munúa para poder poner y quitar piezas y que no afecta en nada al 'jaque mate' que suele realizar el Cartagena en cada jornada.

La plantilla entrenará hoy en Pinatar Arena, a partir de las diez y media de la mañana, donde continuarán con el trabajo para no poner fin a una racha casi inimitable. La última derrota del Cartagena fue ante El Ejido, el 2 de diciembre del pasado año. Desde entonces, 7 victorias y un empate es lo que ha sumado un equipo que, en este momento, está a 4 puntos del segundo clasificado.