Sito Alonso sí cree en Booker

Askia Booker es, sin duda, el jugador más cuestionado desde el inicio de temporada en el UCAM Murcia. Ser el timón de un equipo que ha tenido como directores de juego en los últimos cursos a Facundo Campazzo y Clevin Hannah no ha ayudado nada a un base con alma de escolta. Salvo en contadas ocasiones ha sido capaz de dirigir con acierto al equipo universitario y solo ha 'ocultado' esas carencias cuando ha tenido acierto en el tiro exterior. Y esa es la faceta que quiere explotar en el estadounidense su nuevo jefe, Sito Alonso. «Si Askia no hace esos tiros tan suyos es mejor que se vaya, pues es su juego y es lo que sabe hacer. No es un director, sino un anotador que le puede dar mucho al equipo», manifestó el entrenador madrileño después de la actuación que firmó Booker ante el Banvit -20 puntos en 17 minutos- el pasado martes en el cierre de la fase de grupos de la Champions League.

Sito Alonso quiere exprimir al máximo las posibilidades que tiene su plantilla antes de tomar otras decisiones. Sabe que no tiene en su plantel directores de juego puros, pero esa misma situación ya la ha vivido en otros equipos y ha terminado sacando partido de esas circunstancias.

El entrenador ha optado por mimar en lugar de sacar el látigo en sus primeras semanas en el banquillo murcianista, sobre todo ante el duelo que tendrá que afrontar el próximo domingo en la pista del Café Candelas Breogán, una auténtica final por la permanencia pese a que el técnico afirmara tras el choque ante el Banvit que «el partido de Lugo no es una final, en absoluto pienso que lo sea, y sabemos que tenemos que ganar partidos comenzando por el siguiente, pero debemos centrarnos en ser cada vez mejores y en competir. Tenemos que formar un equipo duro y competitivo de verdad en cualquier circunstancia. La clave no es pensar que podemos ganar en Lugo sino que en un tiempo podremos ganar a cualquier rival», expresó en alusión al calendario que tendrá, especialmente en casa, el UCAM, ya que en la segunda vuelta tiene que recibir al Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Unicaja Málaga.

El preparador madrileño, pensando en ese compromiso del domingo, reservó ante el Banvit a Brad Oleson, Luka Mitrovic, con problemas estomacales, y Álex Urtasun -este último estuvo en el banquillo pero no llegó a jugar ni un solo minuto ya que así lo había pactado con él-. De momento, todos los jugadores están disponibles para afrontar la última jornada de competición antes de vivir dos semanas de descanso por la disputar de la Copa del Rey y las ventanas FIBA.