Eva Navarro recuerda sus éxitos en ´La Resistencia´, de David Broncano

La futbolista yeclana Eva Navarro vivió el miércoles una jornada muy especial en Madrid. La murciana, junto al resto de jugadoras que se proclamaron campeonas del mundo sub-17, estuvieron en Madrid visitando el Congreso de los Diputados, el Senado y el Palacio de la Moncloa, donde fueron recibidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y para cerrar el día, Navarro y su compañera Cata Coll, guardameta, fueron las invitadas en el programa 'La resistencia', de Movistar Plus y que presenta el popular humorista David Broncano.

Eva y Coll le llevaron numerosos regalos al presentador, con un banderín de la República de Corea del Norte, equipo al que se enfrentó España en los cuartos de final y que acabó con triunfo de las españolas en la tanda de penaltis, donde la guardameta fue protagonista con dos paradas y la murciana marcó el decisivo de la tanda; una camiseta de la selección con el nombre del humorista; los guantes de la guardameta y una réplica del trofe.

Eva, quien se tuvo que ir del plató del programa antes que su compañera para poder coger un AVE de Madrid a Valencia para volver a los entrenamientos con su equipo, el Levante, dijo entre bromas sobre la visita a Pedro Sánchez que "le hemos dado la mano y tiene una mano potente".

Su gol ante Alemania en la final del Europeo sub-17, que fue elegido como el tercer mejor del mundo, afirmó que "no me canso de verlo" y recordó que fui "trending topic", para reclamar también que "el fútbol femenino tiene que ir creciendo poco a poco" y lamentó que su tanto no fuera elegido el mejor del año, ya que fue superada por otro de Cristiano Ronaldo. "Cuando metí ese gol estaba flipando, llorando", decía Eva a la vez que su compañera apuntaba que "en el autobús no paraba de ponerlo". La jugadora murciana abandonó rápidamente el plató para irse en un taxis hasta Atocha para coger el AVE con el tiempo justo.