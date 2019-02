La Vuelta a Valencia arranca en Orihuela con cuatro murcianos

Alejandro Valverde y Rubén Fernández con el Movistar Team, Antonio Jesús Soto con el Fundación Euskadi y Luis León Sánchez al frente del Astana estarán a partir de la mañana en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la primera prueba por etapas en territorio español del año 2019. Será la antesala de la Vuelta a Murcia, que en esta edición se disputará en dos jornadas, viernes 15 y sábado 16 de febrero. El único ausente es José Joaquín Rojas, quien sí estará una semana después en carreteras murcianas. Los finales de etapa serán ofrecidos por Eurosport2.

La carrera donde Alejandro Valverde se impuso el año pasado (también están en su palmarés las ediciones de 2004 y 2007) con Luis León en la segunda plaza, el mismo resultado que obtuvo en 2016, arrancará mañana en Orihuela con una contrarreloj individual de 10,2 kilómetros.

La segunda etapa se celebrará el jueves con salida y meta en Alicante tras ascender los puertos de Maigmó, Canalí y Carrasqueta. En total, 170 kilómetros en una jornada donde los sprinters serán protagonistas.

La tercera jornada se celebrará el viernes entre Quart de Poblet y Chera, de 194,3 kilómetros. Seis puertos de tercera categoría ascenderán los corredores, el último de ellos a menos de tres kilómetros para la línea de meta y un final en ascensión donde Luis León y Valverde tendrán muchas opciones de lograr el triunfo.

El sábado llegará la jornada reina, entre Villarreal y Alcossebre, en Castellón, con 188 kilómetros y final en la Ermita de Santa Lucía, un puerto de segunda categoría al que se llegará tras ascender también en el tramo final La Bandereta y La Sarratella. De nuevo el gran favorito para el triunfo será Valverde.

Por último, la jornada del domingo será totalmente llana, con salida en Paterna y llegada en las calles de Valencia.

Alejandro Valverde llega a esta cita tras disputar tres días de la Challenge de Mallorca, donde logró un cuarto y un tercer puesto. Por su parte, Rubén Fernández no compite desde el Tour Down Under de Australia, donde inició su temporada. En esa prueba coincidió con el muleño Luis León Sánchez, quien tras varios días optando al triunfo, finalmente concluyó cuarto en la clasificación general. Por último, el 'benjamín' murciano entre los profesionales, Antonio Jesús Soto, quien este año se estrena en la categoría tras ser campeón en 2018 de la Copa de España, disputará la primera carrera por etapas después de brillar en la primera jornada de la Challenge de Mallorca, donde estuvo fugado y logró el premio de las metas volantes.