Franklin: "Soy muy de ElPozo, aunque ahora también del Jimbee"

¿Un entrenador?

Gustavo. Es brasileño. Siempre va a estar en mi recuerdo. Fue el que me llevó a la selección. Estuve tres años y me hizo más hombre.

¿Un jugador que haya sido

un referente para usted?

Vinicius. Como jugador y como persona es espectacular. Otro es Kike Bonet. Fue mi compañero de habitación en los viajes. Duda lo hacía así para que yo aprendiera algo de él. Y vaya si aprendí.

¿Un compañero de vestuario?

Tengo a dos que me han sorprendido mucho. Uno es Rahali y otro Fran Fernández. Con Juanpi y Jesús, llevo ya 8-9 años jugando juntos. Esos son mis amigos. Y luego, los brasileños, que siempre vamos a estar para lo que sea. Pero vivo cerca de Rahali y hacemos todos los viajes juntos, por lo que hay mucha confianza. Y Fran (Fernández) es por el cachondeo.

¿Su tiempo libre es para...?

Intento estar siempre con la familia y con el equipo, pero fuera del Palacio. Hacer cosas con Ique, Eka, Batería... Pero la mayoría del tiempo estoy con mi gente. Tengo una vida más familiar. Intento hacer comidas, siempre tengo planes en la cabeza. No soy del Play Station. Estoy más con el niño, a dar un paseo con mi mujer. Llevo una vida normal.

¿Una comida favorita?

La prepara mi mujer. Es pollo frito, arroz blanco, fríjoles y ensalada. Podría estar un dia entero comiendo. Es espectacular.

¿Un equipo favorito?

Me gusta mucho el Inter (Movistar). Me gusta el Barça. Soy muy de ElPozo. Aunque ahora soy del Jimbee. Soy mucho del equipo que estoy. Pero me gusta ver jugar a estos equipos.

¿Algún jugador preferido?

Me gusta Daniel (Inter Movistar). También Pito (ElPozo).

¿Un jugador al que no quiera volver a enfrentarse?

Creo que a Cardinal. Cuando perdimos la liga cuando yo jugaba en ElPozo, me puso la cabeza... y como lo celebró en mi cara. Cardinal me pone loco. No quiero verlo ni en pintura (Risas).

¿Que es Jimbo Fresh para usted?

Es la estructura. Sin ellos, esto no funcionaba. Hacen que todo esto sea bueno para ellos y para nosotros.