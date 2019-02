Franklin Douglas Calcavante: "He tomado decisiones precipitadas en mi carrera por ser muy caliente"

Ocho meses necesitó Franklin para volver a sentirse jugador de fútbol sala. Una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla le hizo reflexionar sobre su carrera, sus decisiones, a veces precipitadas y su futuro, al lado de su mujer e hijos. Ahora asegura que es más tranquilo y que lo piensa todo mucho más.

Franklin fue un joven talento del fútbol sala. Uno de esos jugadores con el don de dar espectáculo. En mayo del pasado año, el brasileño, de 28 años (Salto, Sao Paulo), se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Eso, le tendría apartado de los pabellones durante 8 meses. En diciembre, firmaba por el Jimbee Cartagena hasta junio de 2021. En ese tiempo, Franklin nunca perdió la esperanza de volver a sentirse jugador.

Llega a la entrevista confiado, rasgo que le caracteriza. Viste de uniforme oficial, el chándal del equipo. Rahali le está esperando. Ambos tienen que volver juntos a sus casas, ya que viven cerca.



¿Está feliz en Cartagena?

Estoy muy feliz. He vuelto a disfrutar de lo que me gusta. Ha sido muy difícil, pero lo importante es que estoy en la dinámica del equipo. Me queda un poco de ritmo de juego pero estoy muy contento.

¿Qué ha encontrado en el Jimbee que no ha visto en otros clubes?

He estado en muchos vestuarios, pero como el que me he encontrado aquí, en ningún sitio. Por la alegría que llevamos dentro, por el compañerismo. Somos todos muy naturales. Hemos conectado muy bien. He estado en vestuarios donde unos se creen mejores que otros y aquí no pasa nada de eso. Por otro lado, el cobrar cada uno lo que tiene firmado en su contrato. Recibir nuestra nómina al día es una diferencia muy grande con otros equipos. En este club todos trabajan. El otro día, Juan (Giménez) gerente del club- estaba con un cubo limpiando la pista. Estamos trabajando con humildad para ser uno de los grandes, y vamos por el camino correcto.

¿Le está respondiendo la rodilla como usted esperaba?

Está mejor de lo que yo esperaba. Yo tenía mucho miedo porque, además de la lesión, está tu cabeza, y eso me fallaba. Hasta que no estás en la pista y ves que al chutar un balón no pasa nada, siempre se tienen dudas. Pero bueno, los 7 meses y medio que pasé sin jugar intenté estar muy tranquilo. Sabía que iba a volver a jugar y eso fue un plus de ánimo.

Se quitó rápido la espinita porque fue el que cambió el partido y marcó un gol...

Yo pensaba nada más en jugar y disfrutar. Tenía el miedo dentro de tanto tiempo sin jugar. Salí a la pista y lo quería hacer todo. Fue el re-debut soñado. Aparte del gol, que fue un detalle más de un día que se quedará en mi recuerdo, se sumó el gran partido que hizo el equipo. Fue un bonito día. Salió todo genial.

¿Recuerda al detalle el momento de la lesión?

Sí . Lo recuerdo perfectamente y lo voy a hacer toda la vida. Yo no soy de lesionarme mucho. Puede ocurrir algo porque nos dedicamos a esto todos los días. La lesión más grave que yo tuve, antes de la última, fue de dos meses fuera. Hay jugadas en los partidos que son parecidas a las del día 7 de mayo del año pasado (fecha en la que se rompe el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda) y luego en casa me acuerdo de ellas. Eso está pasado, ya está superado.

¿Cuántas veces se ha preguntado 'por qué a mi'?

Muchas. Todos los días. Pero creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Todo eso pasó porque, quizás, tenía que ocurrir para que yo aprendiese ciertas cosas que no sabía. O, por ejemplo, para saber quién estaba a mi lado. Te cuento una curiosidad. Yo hice un videorreportaje de toda mi lesión. Cada dos por tres voy y miro. Como salen músicas que elegí de fondo y se puede ver desde el vídeo de la lesión, hasta el final, donde aparece una foto con mi familia, eso me da mucha motivación. Lo miro cuando mis hijos y mi mujer duermen. Me ayuda a pensar que mañana voy a ser mejor, por mí, por ellos, por todo lo que pasé. Olvidar nunca lo voy a olvidar, pero también me puede ayudar tanto en la pista como en la vida.

Toda esa situación ya ha terminado. ¿A qué nivel diría que está hoy?

En el equipo, creo que me he acoplado muy bien. Creo que estoy al 75% de mi nivel. El otro 25% lo cogeré con un poquito de tiempo. Llevo tres partidos y siempre se puede mejorar. El estar a tope solo se consigue entrenando y jugando. Creo que dentro de poco se verá la mejor versión de Franklin que se conoce en España.

¿Por qué eligió Kuwait?

Lo de Kuwait fue un escape. Yo estaba jugando en la liga italiana, y como sabéis, allí puede pasar de todo (el club en el que militó fue el Cisternino). Estuve 5 meses. Al principio de temporada, en el primer sueldo, ya me pagaron con un poco de retraso. En el segundo, fueron 15 días. Cuando tienes hijos, no te están tocando solo a ti, sino algo más hondo. Estaba allí y al tercer mes, después de un partido, cenamos y fuimos a casa. El niño quería biberón. Durante el día no nos dimos cuenta, y no había leche. Fui a la cartera a coger dinero para ir a comprar, y no tenía porque no me pagaban. Y justo ese día, una llamada de Kuwait. Y yo lo cogí. No es la mejor liga, allí el nivel es muy bajo para lo que estoy acostumbrado. Pero cuando te ves en esa situación, entre la espada y la pared, fue una vía de escape. Pero me lo pasé muy bien. De fuera, no se ve una liga competitiva, hasta que vas. Me gustó mucho jugar allí.

¿Cuantas veces, entonces, preguntó si los dueños del Jimbee pagaban y qué proyecto tienen?

Muchas veces. Siempre te queda la duda. Pero, cuando hablé con el presidente (Miguel Ángel Jiménez) y con el gerente (Juan Giménez), se te van todas. Ves quién va en serio. No están de broma. Ellos quieren que des lo máximo. Pregunté a Batería, Juanpi, Eka... Cuando ellos te dan el respaldo y te dicen que vas a hacer tu trabajo y vas a cobrar, yo estuve tranquilo. Tuvimos varios encuentros para hablar de muchas cosas y, al final, ha salido todo genial.

¿A cuántos compañeros del actual vestuario le debe una comida por recomendar su fichaje en el Jimbee?

(Risas). A más de cuatro o cinco, por lo menos. Pero eso lo voy a solucionar al final de temporada, que voy a preparar una barbacoa.

¿Se pueden decir nombres?

Si, claro. A Juanpi, Batería, Ique, Eka, a Jesús, Raúl portero, a Raúl Cantó... Son más de cinco ya, ¿no? Me paro por aquí que si no me arruinan (Risas).

¿Se puso nervioso en su vuelta al parqué contra Antequera?

Sí. Me puse nervioso por tanto tiempo sin jugar y competir. Pero también estaba muy ilusionado. Creo que con más ilusión que nervios. Tenía ganas de comerme el mundo. Todo el día con 'eso' en la barriga. Todo el rato con ganas de que llegue el encuentro, y preguntando cuánto falta... Era ansiedad buena. Si siento eso, sé que voy a jugar bien. Pero si estoy en casa, relajado... cuando llego al Pabellón alguien me tiene que decir que despierte que hoy se juega.

¿Habló con usted el técnico?

Cuando llegué me dijo las cosas muy claras. Él me ha dado un respaldo muy grande. La gente ha visto lo que el jugador puede hacer pero tiene la duda después de una lesión de 8 meses. Me dijo que iba a jugar cuando yo estuviera listo, cuando me sintiera con confianza. Pero no solo fue apoyo suyo, sino de toda la plantilla.

¿Y qué cree que le puede aportar André Brocanelo?

Creo que, por haber jugado, me puede aportar muchas cosas. He tenido muchos entrenadores y de todos se aprende algo. En el Benfica casi no jugaba, pero aprendí que no quería ser como el entrenador que tenía (Joel). André creo que me puede aportar a nivel de juego, su amistad. Los dos somos brasileños, aunque eso no tenga mucho que ver, ambos tenemos mucha confianza. Al final, mi trabajo le ayuda y el suyo me beneficia a mí. Así, las cosas son más fáciles.

Mensajito al entrenador de Benfica...

No voy a decir que era mal entrenador. Era un gran técnico. Cada uno tiene su manera de entrenar, y al final pueden ganar partidos, y perderlos. Como los jugadores, que somos los que estamos en la pista. Pero era la manera de tratarme. Yo creo que no era manera de tratar a un ser humano. Por eso no quiero ser como él. Ahora, me han comentado que ha cambiado, que tiene un hijo... Quizás, eso, le haya ayudado a cambiar su manera de tratar a las personas.

No profundizo más en ese tema...¿Ve alguna vez al Jimbee campeón de liga?

Bueno... Para ser campeón de liga en España es muy difícil, demasiado difícil. Pero, ¿por qué no? Si el proyecto es ambicioso, si lo estamos haciendo bien... A día de hoy, veo que estamos muy fuertes para llegar a los play off. Y eso es otro campeonato. Ahí, el octavo puede ganar al primero... Pero, en un futuro próximo, sí veo a Jimbee campeón.

El día de su presentación dijo: 'Ahora, soy más maduro. Antes hacía cosas que no se me ocurría hacer hoy'. ¿A qué se refería?

Porque antes era muy caliente, y tomaba decisiones precipitadas. Ahora, no reaccionaría como lo hubiera hecho hace 4 o 5 años. Una de las cosas que puedo contar es una pelea que tuve con Duda. En una semifinal de la Copa del Rey, contra Santa Coloma, me quitó del partido y, en ese momento, como era un caliente, se me fue la cabeza y discutimos. Esa fue una de las razones que marcó mi salida de ElPozo. Con la lesión, vi las cosas desde fuera de otra manera. Además, antes solo estábamos Beatriz (su mujer) y yo. Ahora, tengo también a mis hijos, que dependen de mí. Entonces, pienso mucho antes de tomar una decisión y reaccionar.

Es consciente, por tanto, que era un jugador conflictivo...

Si, se puede decir así.

Por último. A día de hoy, ¿es más de embutido o de melón?

(Risas). Hoy, soy más de melón, pero también me gustan mucho los embutidos. Un 'meloncico' dulce, después de comer, sienta mejor. (Risas).