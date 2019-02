Una tapa de ´minuto 97´ de mal gusto y peor sabor

'Una unidad de MINUTO 97', cero euros. Eso es lo que se encontraron un grupo de aficionados del FC Cartagena el pasado domingo, cuando acabaron de comer en el restaurante El Jumillano de Murcia, tras ver el derbi ante el UCAM.



La pesada broma no sentó nada bien a estos seguidores, pertenecientes a la Peña Azor del equipo albinegro, que han mostrado su malestar enseñando la factura en las redes sociales, situación que ha generado, por tanto una cascada de comentarios de todo tipo acerca de dicho restaurante.





Leer esto. No tiene desperdicio. Así trata el Mesón El Jumillano, en Murcia, a los cartageneros. Suerte q dio con gente educada. pic.twitter.com/R0fxXoza8M — PenchoEfese ???? (@PenchoEfese1) 5 de febrero de 2019

Para aquellos que no terminen de entender este mensaje directamente lanzado a la mejilla de un seguidor albinegro, les hizo recordar aquel minuto 97 del partido que impedía al Cartagena ascender el pasado mes de junio en Majadahonda. En ese instante,de miles de aficionados que ya casi habían descorchado el cava para festejarlo. A todo seguidor albinegro que se le recuerde aquel momento seguro que le entra un escalofrío por el cuerpo por lo cerca que estuvo y la forma tan cruel que acabó todo.Para situarnos mejor y según explican los seguidores afectados, fueron a comer a dicho local y ya alguno de los platos les hizo sospechar que algo no iba bien. "Tres platos de arroz con conejo y caracoles, de la paella general que hacían para el reparto entre todos los clientes, venían con pimentón espolvoreado (difícil de ver pero fácil de detectar en boca'. Los seguidores devolvieron la comida y el camarero les dijo que fue 'un derrame accidental'. Otro tanto les pasó con el siguiente plato y posteriormente, tras pedir la cuenta, se ven el 'aperitiivo' del Minuto 97. ''Como buenos cartageneros, pagamos la deuda justa, no sin antes recordarle al jefe ultra que cuidara su bilis'. Los seguidores acaban diciendo 'Aviso a navegantes. El Jumillano de Murcia, acepta resentido nuestro dinero, mientras muere de envidia y, como mal hostelero, intenta hacer pasar un mal rato a sus clientes. No consiguió, así que 'Viva Kiko Ratón' que le dijimos de despedida hasta nunca jamás'.Como último capítulo de esta historia, los propietarios del restaurante aludido han salido también a defenderse y disculparse de este agravio. 'Rectificamos sobre lo del minuto 97 pero lo de que se dio mal trato y se hecho picante al arroz aposta y todos los comentarios que se han puesto menospreciando nuestro trabajo de tantos años tampoco es justo. Repetimos que no se hizo aposta y que para todos los demas fue igual '. 'Hola Alberto, nos gustaría poder defendernos ante semejante ataque... Lo del arroz fue un error y fue para todo el mundo.. Lo del minuto 97 fue una broma con la cual no esperábamos que llegara a tanto.

Hola alberto, nos gustaria poder defendernos ante semejante ataque... Lo del arroz fue un error y fue para todo el mundo.. Lo del minuto 97 fue una broma con la cual no esprabamos que llegara a tanto. Respetamos a todo el mundo y cuando querais venir esos 9, estais invitados — EL JUMILLANO (@EL_JUMILLANO) 4 de febrero de 2019