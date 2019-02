Directo: el UCAM pasa por encima del Banvit al descanso

1º cuarto

El UCAM Murcia firmó un prolífico primer cuarto, donde llegó a anotar hasta cinco triples -2 de Booker y 1 de Doyle, Soko y Rudez-. Desde el comienzo la intensidad defensiva fue alta frente a un Banvit que llegó sin su máxima referencia ofensiva, Gary Neal, exjugador del Tecnyconta Zaragoza. Doyle y Soko fueron los que asumieron inicialmente la responsabilidad ante el aro rival, quedando claro que Sito Alonso ha dado al escolta estadounidense más libertad y deberes ofensivos. La renta fue creciendo mientras que el entrenador murcianista rotaba su banquillo buscando mantener un nivel alto en defensa. Radoncic, quien apenas jugó la pasada semana por un proceso febril, asumió un papel más protagonista y con Booker en el campo, el UCAM firmó un sprint final del primer cuarto que le llegó a adquirir una renta de 14 puntos (29-13).

2º cuarto

Edu Durán, quien no tiene ficha en ACB desde la llegada de Radoncic, aprovechó la oportunidad que le dio su entrenador para anotar dos triples y disparar a su equipo en el marcador, que llegó a tener una renta de 20 puntos en varias ocasiones. Sito Alonso no concedió ni un solo respiro a sus jugadores pese a tratarse de un partido intrascendente, donde no había nada en juego en la clasificación. De hecho, tras un ligero titubeo después de perder Booker un balón en ataque, en lugar de sentar al base en el banquillo optó por pedir un tiempo muerto. Después de alcanzar la máxima renta tras una canasta de Doyle (52-30, min. 20), al descanso se llegó tras un tiro libre de los turcos, que durante muchos minutos estuvieron fuera de la pista (52-31).