Moncho Fernández pidió disculpas a Sito Alonso por la última jugada del Obradoiro-UCAM Murcia

Últimos instantes del Monbus Obradoiro-UCAM Murcia. El encuentro estaba ya decidido claramente a favor de los locales. Quedaban 8 segundos y la pelota la tenía el estadounidense del equipo local Kyle Singler, quien hizo la señal de no jugar el siguiente ataque. Desde la banda, Moncho Fernández, entrenador del conjunto local, instó a sus jugadores a que intentaran anotar mientras que los jugadores universitarios se quedaron parados pensando que ya no iba a ocurrir nada. Pero el Obradoiro siguió el juego y lanzó a canasta para hacer el definitivo el 91-79. El hecho, no por la influencia que pueda tener en una clasificación final porque el average particular lo tiene ganado el UCAM Murcia, que en el choque de ida se impuso por 22 puntos (80-58), molestó a Sito Alonso, el entrenador que se estrenaba en los murcianistas, quien recriminó a Singler que siguiera jugando. En ese instante intervino Moncho Fernández, quien le pidió en la pista que no hablara con sus jugadores, culpándose del malentendido surgido. Después de intercambiar algunos comentarios sobre el parqué, momento que recogieron las cámaras de televisión, en el túnel de vestuarios el técnico gallego se disculpó, según confirmaron a esta Redacción fuentes del club, que agradecieron el gesto honesto que tuvo Fernández.

Tras el encuentro, Sito Alonso explicó de la siguiente forma lo ocurrido: "Cada jugador puede hacer lo que quiera en el tiempo de partido, lo que pasa es que Singler, por su cultura más NBA, ha dejado el partido KO a falta de ocho segundos. Pero cuando desde el banquillo se le ha dicho que debía jugar, error nuestro por parar, ha conseguido una ventaja más fácil. Así lo he hablado con Moncho y no tengo ningún problema, pero tengo que defender la sensación de que habíamos parado y luego había atacado otra vez", dijo Alonso. Por su parte, Moncho Fernández añadió que "soy yo el que le dice a Kyle que juegue, él se para pero el average es importante y así se lo dije. Creo que Sito entendió las explicaciones perfectamente", puntualizó.