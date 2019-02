El Jumilla sufre un resbalón

Zambrano y Sillero anotan los goles visitantes

El Fútbol Club Jumilla sufrió un traspiés ante el Club Deportivo Benito en un partido trampa para los hombres de Leonel Pontes. Los extremeños han ganado dos veces esta temporada al conjunto murciano, que ayer se impuso por 0-2, el mismo resultado que el partido de ida. El fuerte viento fue el gran protagonista en el estadio Uva Monastrell. Los locales gozaron de la posesión pero el equipo del Don Benito llevaba el peligro por la banda derecha al aprovechar la ausencia del sancionado, Mario Marín. El ex jugador incorporado Marbella, Sillero, uno de los fichajes de invierno del Don Benito fue toda una pesadilla para los de Leonel Pontes, siendo del autor del segundo gol para su equipo.

Los locales saltaron al campo con Peque como lateral derecho. El de Albuidete fue el elegido para cubrir la plaza del sancionado Mario Marín. En apenas los tres minutos los de Juan García dieron un gran zarpazo aprovechando que jugaban con el viento a favor: primero fue Abraham Pozo con un lanzamiento desde la frontal del área, el que adelantaba a su equipo en el minuto veintinueve y más tarde, Sillero se aprovechó de un error del central Edu Luna para hacer el 0-2 con una perfecta vaselina por encima de Simón Ballester. El Jumilla realizó una floja primera mitad, con apenas ocasiones de gol. El equipo de Leonel Pontes sacó varias veces desde la esquina y en el minuto 42 un remate de Bouba, de cabeza, se marchó alto.

En la segunda parte, entró al terreno el murciano Diego Sánchez "Dieguito" y el Jumilla cambió el sistema utilizando para ello a dos delanteros, Carlos Álvarez y Dieguito, junto a tres centrales: Edu Luna, Leak y Manu Miguel, ya que Peque pasó a ocupar puesto de extremo. A la hora de partido debutó, en las filas del Jumilla, el extremo izquierdo Serwin Seedorf (sobrino del mítico Clarence Seedorf), que ha firmado en el mercado de invierno por el Jumilla, cedido por el Wolverhampton. A falta de once minutos ,el Jumilla realizó su tercer cambio con la entrada de Gao Leile en sustitución de Carlos Álvaro. En este segundo acto el dominio fue del cuadro vinícola pero el Don Benito no dio opciones y con un planteamiento serio en defensa se llevó los tres puntos en juego. Más tarde, Dieguito no supo aprovechar un balón suelto en el área mediado el segundo periodo para acortar distancias en el partido. Disparo de Pepe Bernal, en la recta final del partido, con un lanzamiento fuera por poco. Así, el equipo pacense se ha convertido en la bestia negra para los jumillanos con dos partidos jugados, dos victorias para los extremeños con cuatro goles a favor y cero en contra. A los ochenta minutos fue expulsado el entrenador visitante, Juan García, por protestar una entrada a su jugador, Álex García, en el centro del campo.

Así las cosas, paso atrás del Fútbol Club Jumilla aunque las dos victorias anteriores ante Balompédica Linense y Recreativo Granada permiten seguir en la zona cómoda de la tabla, lejos de los puestos de descenso a la Tercera División. Al acabar el partido, el entrenador del Don Benito, Juan García, reconoció la expulsión y pidió perdón, algo que no es muy normal ver en el fútbol. Sobre el partido dijo que han sumado un tesoro en Jumilla para lograr el objetivo de la permanencia.