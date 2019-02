La primera posición, en juego

Los de Munitis llegan con siete triunfos seguidos en su campo y los de Munúa como grandes dominadores lejos de casa

El Recreativo de Huelva supuso un control previo a lo que le espera al FC Cartagena esta mañana (12 horas, Footers), en La Condomina. El equipo albinegro no fue capaz de superar al rival onubense, que se atrincheró con todo lo que pudo para arañar un punto. Los de Munúa tuvieron que apelar a la paciencia y el sentido práctico del fútbol para no tirarlo todo por la borda. El Recreativo le hizo agudizar los sentidos a un Cartagena que tiene hoy enfrente a un rival que le va a poner las cosas un par de grados de dificultad más que el equipo andaluz.

El UCAM Murcia ha dominado el Grupo IV durante gran parte de la primera vuelta de la competición al alimón con Melilla.

El bloque norteafricano no ha sido capaz de aguantar el tirón impuesto por albinegros y universitarios en los dos últimos meses. Los de Pedro Munitis han mostrado que no son flor de un día, que si están a un punto del FC Cartagena y con posibilidad de salir hoy líderes de La Condomina no es fruto de ninguna casualidad o de la suerte.

Si el bloque entrenado por Munúa llega al derbi regional con una espectacular racha de seis triunfos y un empate en las últimas siete jornadas, el UCAM Murcia lo hace con cuatro triunfos, dos empates y una derrota. A los de Munitis les ha penalizado los partidos a domicilio, porque han demostrado una gran fortaleza en La Condomina, donde han ganado siete encuentros de forma consecutiva.

Nadie quiere hoy un empate que solo mantendría las cosas como están y acercaría un poco a los inmediatos perseguidores.

El FC Cartagena tiene un punto más y una victoria supondría incrementarla hasta cuatro y tener, de esta manera, un colchón de puntos para posibles imprevistos en encuentros posteriores. Además, los de Munúa cayeron en la primera vuelta por 1-2, en un encuentro que fueron superiores y que perdieron por el exceso de ambición.

El UCAM Murcia es consciente de que un triunfo no solo les hace ponerse a la cabeza del Grupo IV y recuperar, por tanto, la primera posición que perdió en la última jornada de la primera vuelta, sino que lograría dar un golpe anímico a su máximo rival, en este momento, del campeonato liguero. Ganar por partida doble al oponente que le está disputando el título del grupo y la posibilidad de jugar la fase de ascenso de los campeones es una inyección de moral para los futbolistas dirigidos por Munitis, que han mostrado ser un equipo muy fiable en estas veintidós jornadas que se llevan disputadas hasta el día de hoy.

Es, por tanto, un encuentro que encuentra varias ramificaciones y que va más allá de los tres puntos que se dirimirán sobre el césped de La Condomina.

El preparador blanquinegro afirmaba en la previa del encuentro que tiene disponible a todos los jugadores, a excepción del lesionado Moisés -que tiene al menos una semana más de baja-, y de Cristo Martín, recién incorporado en la plantilla y en su particular proceso de pretemporada.

Todos están listos para el envite y todos, además, han sido convocados, incluso Josua Mejías, el último en llegar procedente del Nástic de Tarragona. El venezolano quiere jugar cuanto antes, aunque parece prematura su incorporación si no es por alguna circunstancia excepcional que se produzca durante el partido de esta mañana.

El once que alinee Munúa diferirá nada o muy poco de aquel que jugó hace siete días en casa frente al Recreativo de Huelva. El preparador ha recuperado a Jesús Álvaro en el carril izquierdo. Aporta mucha ofensividad y se convierte en un pilar básico para el ataque por los costados de este Cartagena.

En medio campo Cordero y Vitolo parecen piezas intocables, al igual que lo está siendo Julio Gracia un poco más adelante. Moyita o Santi Jara por la derecha puede ser la principal duda, aunque gana enteros el segundo, mientras que Elady, máximo goleador del Cartagena, caerá a la izquierda. En la punta del ataque estará Aketxe casi con total seguridad, como viene haciéndolo la mayoría de encuentros de esta temporada.



Dos mil albinegros en las gradas

La nota de color la pondrán en las gradas los cerca de dos mil espectadores llegados desde Cartagena para apoyar a los suyos. Será, sin duda, el mayor desplazamiento de la afición tras el acontecido en la primera vuelta ante el Real Murcia y un récord de seguidores en un partido frente al UCAM Murcia.

Hasta siete autobuses se desplazarán a Murcia y cientos de coches particulares para vivir el encuentro más interesante de la jornada, que puede reivindicar al FC Cartagena como líder indiscutible del grupo o, por el contrario, suponer una alternativa en esa posición en una segunda vuelta que se prevé emocionante.