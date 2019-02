El FC Cartagena asalta La Condomina y es más líder

El FC Cartagena ha asaltado La Condomina este mediodía para batir al UCAM Murcia (1-3) y reforzar aún más su liderato en el grupo IV. El conjunto albinegro, superior en líneas generales al universitario, ha dado muestras de su calidad y de su candidatura total al ascenso superando a un UCAM al que le ha costado mucho superar la presión en la medular del Cartagena.



Pese a que los de Munúa arrancaron el partido con una marcha más, el UCAM fue mejorando con el paso de los minutos. No obstante, los primeros acercamientos del partido fueron siempre de claro color albinegro. Aketxe se probó en dos ocasiones, aunque no gozó de mucha claridad. Collantes sacudiría el dominio inicial del Cartagena con la primera ocasión clara del partido para el UCAM, un disparo potentísimo desde el balcón del área que peló el poste.



Sin embargo, el Cartagena no se amedrentó, y la superioridad que se palpaba terminó por rubricarse también en el marcador. Santi Jara obligó a lucirse a Germán Parreño en los instantes previos al gol. Pero en el 27, los albinegros enlazaron una jugada sensacional que Moyita finalizaría dentro del área con una facilidad pasmosa. Elady colgó con el exterior, Aketxe la mató con el pecho, y con la inercia del toque Moyita definió con tranquilidad al palo largo.



Tras el gol, el Cartagena aprovechó esa corriente favorable para intentar asestar el golpe de gracia al UCAM. Tan solo cuatro minutos después, los de Munúa aprovecharían el balón parado para ampliar su renta. Jara colgó desde la izquierda una buena falta que cayó con plomo en el segundo palo: Elady asistió hacia la línea de gol arrastrando a la defensa y Antonio López marcó a placer.





, no desistió y tiró al ataque con todo. Titi avisó con un buen testarazo, pero la más clara llegaría a los 43 minutos. Un centro de Migue García casi lo introduce en su propia portería el cartagenerista Antonio López, quien estrelló el balón en el poste al intentar despejar.Tras el descanso, el UCAM aprovechó la relajación del Cartagena para imponer, por primera vez en el partido, su ley sobre el césped. Arranz y Britos empezaron a carburar y oxigenar la salida de balón universitaria, y el UCAM lo notó., tras un disparo potente desde la frontal del área.A la hora de partido, el asistente anuló un gol por fuera de juego a Kilian Grant. Pero en el 66, el propio Kilian se redimió de esa jugada ayudando a su equipo con un tanto que servía para recortar distancias. Joao Costa despejó un centro peligroso desde su derecha, pero el rechace quedó franco para que Kilian rematase a la red a placer.Sin embargo, todo cambiaría en el partido tras la expulsión de Titi.. El UCAM e quedaba con diez en el 73, un condicionante que terminaría por ser clave para el devenir del partido. El Cartagena volvió a controlar con criterio, los de Munitis lo intentaron con más corazón que cabeza, y al final Elady volvería a aparecer para sentenciar el partido para su equipo. En el 85, Fito Miranda cortó un pase en campo propio para servir al propio Elady.El Cartagena,, asalta el fortín de La Condomina y es más líder del grupo IV, ahora con cuatro puntos más que el propio UCAM, que sigue segundo.