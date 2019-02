"Se han ido ocho jugadores y han venido tres; no esperaba una plantilla tan corta"

El técnico de Andújar manda un aviso a su 'nueva' plantilla: «Veo futbolistas que van algo justitos, empezando por mí tenemos que dar todos un paso al frente»

«Tenemos que ser realistas y decir la verdad. Si se han ido ocho jugadores y han llegado tres, lógicamente la plantilla se ha quedado corta, algo que yo esperaba, pero no tanto desde luego», así dejó entrever para todo el mundo Manolo Herrero, el entrenador del Real Murcia, que el equipo que se ha quedado después de la operación salida que ha llevado al cabo el club, en teoría para ajustarse al máximo en lo económico, no es ni mucho menos superior en calidad y experiencia al que había antes de comenzar la desbandada que ha orquestado Pedro Cordero, un director deportivo que ha dejado al equipo mucho más débil de lo que los aficionados esperaban. Aunque tanto el director deportivo como el entrenador se han apresurado a transmitir el mensaje de que van a llegar un par de jugadores en el paro, la realidad es que la mayoría de seguidores pensaba que Cordero tenía algún 'as' guardado debajo de la manga, algo que finalmente no fue así.

De hecho, la queja un poco de Manolo Herrero viene en ese sentido, en el de que han salido de la primera plantilla ocho jugadores y solo se han realizado tres fichajes, por lo que a falta de ver cómo se queda ahora el equipo, la primera impresión es que se pierden opciones de luchar por alcanzar el play off de ascenso. Es cierto que la dirección deportiva ha conseguido mantener algunas piezas básicas y fundamentales del equipo como la pareja de centrales formada por Hugo Álvarez y Charlie Dean, incluso el portero Mackay y el mediocentro Maestre, pero ni los propios directivos se atreven ahora mismo a decir cuál es el objetivo hasta que no vean el resultado que ofrece esta especie de segundo proyecto a mitad de temporada.

Resignado a que la única opción que le queda al Murcia es la de poder incorporar jugadores que se encuentren en el paro al cerrarse el jueves por la noche el mercado de fichajes, Herrero fue directo a la hora de explicar qué posiciones están cogidas con alfileres. «Aunque tenemos la opción de Bernal la realidad es que solo tenemos dos extremos puros, pero la llegada de un defensa central también es urgente», explicó Herrero, quien de paso desveló que el domingo en Hueva en la visita al campo del Recreativo Armando será el compañero de Charlie Dean en el eje de la zaga al estar sancionado Hugo Álvarez.

«Los últimos jugadores en llegar están aptos para jugar aunque será el trabajo diario el que realmente diga quién será titular en Huelva. De todos modos, empezando por mí, esta situación ya ha pasado y veo algunos jugadores que están algo justitos, por lo que tenemos que dar un paso al frente lo más rápido posible», añadió el jienense.

«Sinceramente, espero que a partir de este momento todo cambie y que se acabe ese nerviosismo que existía en el vestuario. Ya tenemos que centrarnos y saber lo que queremos. Al final esto es fútbol y se trata de que hagamos las cosas bien y mejor que el rival. Hemos demostrado en esta primera vuelta que somos un equipo sólido defensivamente, pero la llegada de dos jugadores como Migue y Jaisson puede darnos un fútbol un poco más vertical», dijo también un entrenador que ha pasado también unos días complicados con situaciones que no he podido evitar como que «se me ha ido Julio Delgado».

«No sé si podremos ser cuartos al final del curso, pero tenemos que trabajar y hacer las cosas bien. Estamos los que estamos, sabíamos lo que podía pasar, y tenemos que dar todos lo mejor de nosotros mismos para intentar alcanzar el reto que todos tenemos».