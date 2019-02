"Vamos para ganar, pero también estamos preparados para sufrir"

Dice que tratarán de llevar la iniciativa ante un oponente que ofrece muchas variantes en su juego

Primero y segundo clasificado en el Grupo IV de Segunda B medirán sus fuerzas este domingo, en un duelo muy atractivo por la cercanía entre Cartagena y Murcia y la expectación que han venido generando los partidos entre el FC Cartagena y el UCAM Murcia a lo largo de las últimas temporadas. Enfrentarse por el primer puesto es un aliciente muy interesante para ambas entidades y para las aficiones que esperan llenar La Condomina.



Considera el preparador del bloque albinegro que sus futbolistas han aprendido a adaptarse a las circunstancias que le sobrevienen en determinados encuentros y ante diferentes rivales, por lo que el hecho de que el UCAM Murcia se convierta en un obstáculo difícil de saltar, no es algo que les vaya a hacer cambiar el guion. «Estamos listos para responder ante cualquier tipo de traspié. Queremos llevar la iniciativa del encuentro, pero también estamos preparados para sufrir. Podemos interpretar cualquier situación de un enfrentamiento».

Eso sí, destaca que la única meta de este Cartagena en La Condomina son los tres puntos. «Creo que nos vamos a encontrar a dos equipos que tratarán de llevar la iniciativa. Ellos tienen un gran juego combinativo y muchas variantes. Querrán llevar el peso del enfrentamiento, como nosotros, pero cada uno con sus estrategias».

Dice el preparador que es sin duda un choque muy atractivo por un buen número de circunstancias que lo rodean: «Es un partido muy lindo, muy esperado, por la cercanía entre las ciudades, por las posiciones en la tabla en la que nos encontramos los dos equipos y por la identidad de cada equipo también», destaca Munúa. «Sería muy emotivo poder volver a Cartagena con los tres puntos y brindarle la victoria a nuestra afición».

Pese a la importancia del mismo, para el técnico cartagenerista no va a ser decisivo en el desarrollo de la liga, sobre todo en los instantes finales. «Ganar o no no va a resultar definitivo al final de temporada, pero vamos a ganar y que se note que vamos a por el partido desde el comienzo», añade.

El preparador guarda sus cartas para el enfrentamiento y prefiere no desvelar quiénes estarán en la convocatoria hasta el último momento. Insiste en la confianza que tiene depositada en todos y cada uno de sus jugadores y hace un alegato a favor de aquellos que están teniendo menos minutos en el equipo esta temporada. «Los que no juegan de forma habitual son los que están haciendo fuerte a este equipo. Aprietan y eso es muy importante».

Reitera el preparador que «no tengo ninguna duda de que los que no están jugando tienen el mismo nivel y cuando les toca lo hacen sin que se note el cambio. Todos son muy respetuosos con su situación, pero entiendo perfectamente cuando unos u otros reivindican su momento».

Por último, se le interrogó en rueda de prensa si ha pensado en algún momento que sus futbolistas pueden modificar de forma instintiva su forma de jugar en esta segunda vuelta, en la que los puntos cobran más importancia y que el título de campeón de Liga está en juego, con lo que ello supone para el primer clasificado. El entrenador dice que los oponentes van a poner más empeño porque se juegan más. «Las segundas vueltas en las competiciones siempre son más igualadas, pero dentro de eso hay partidos y rivales. Estamos preparados para replegar o tomar la iniciativa. No tenemos ningún problema que en partidos más trabados nos adaptemos a la situación que se ofrece».