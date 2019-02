Un equipo hecho para subir

El estado de forma de Cristo cuando reaparezca es la única incógnita de un conjunto que ya ha demostrado sus credenciales.

Ya no hay vuelta de hoja. Estos veintitrés hombres serán los que luchen durante los próximos cuatro o cinco meses porque el Cartagena milite en la temporada 2019-2020 en la división de plata. Veintitrés hombres que el Cartagonova ya conoce, porque la única cara nueva que ha traído el mercado de invierno es la de Josua Mejías, que ya vestía de albinegro el curso anterior. Mientras tanto, abandonan el equipo dos hombres que, entre ambos, no suman ni un partido completo durante toda la primera vuelta: Álvaro Queijeiro y Juan Moreno.

No se presagiaban grandes movimientos en el mercado invernal y no los hubo. Eso sí, con la incorporación de un nuevo defensor, el Cartagena ya cuenta con dos hombres para cada puesto. Una plantilla plagada de soluciones que, en principio, no debe acusar los contratiempos por la acumulación de partidos o por las bajas circunstanciales que, seguramente, llegarán. Munúa ha reiterado en innumerables ocasiones la importancia de que exista la famosa «competencia interna». Con las habituales rotaciones del uruguayo, hay muchos aspirantes a un hueco en el once titular cada partido, y el único que nunca entraba en sus planes, Juan Moreno, ya no está en el equipo. Además, el conjunto cartagenerista destaca por la polivalencia de sus hombres: no son 22 futbolistas específicos para cada puesto. Por ejemplo, Pedro Orfila puede ser lateral derecho, central, o incluso lateral izquierdo. Cordero puede jugar de pivote defensivo o como '8', con Vitolo como lugarteniente. Y en la zona de tres cuartos de campo casi todos los jugadores se adaptan a distintas posiciones.

Lo que es indudable es que el Cartagena cuenta con una de las plantillas más largas de toda la categoría. Son 23 futbolistas, mientras que los equipos del grupo IV suelen contar con no más de 18 o 20 futbolistas. Además, la segunda vuelta ya no trae dobles esfuerzos, una vez que la andadura del FC Cartagena en la Copa del Rey acabó pronto.

Se ha hablado mucho de que, línea por línea, esta plantilla es la más competitiva de la época reciente del club. Mejor aún que la que rozó el ascenso la temporada pasado, a pesar de que no están pesos pesados como Chavero o Hugo Rodríguez. Con el tiempo, jugadores que parecía que se iban a ir y que habían sido importantísimos con Monteagudo han regresado para terminar lo que dejaron a medios. Es el caso de Aketxe y del último en llegar, Josua Mejías.

En la primera vuelta se ha demostrado que el uruguayo tiene más fondo de armario que su antecesor. En el frente de ataque hay siete u ocho futbolistas que, juegue quien juegue, rinden al nivel que se espera de ellos.

Bajo los palos, una lesión de Mario Fernández, titular en los primeros meses, provocó que Joao Costa cogiera el testigo, y nada indica que vaya a haber cambios en ese puesto. La línea defensiva era la más asentada, desde que el técnico apostó firmemente por Óscar Ramírez-Moisés-Sergio Ayala-Jesús Álvaro como sus cuatro elegidos. Pero la llegada de un formidable defensor como Josua Mejías cambia las cosas. Si ofrece el mismo rendimiento que el curso anterior, los dos centrales deberán el elevar el listón para no perder su sitio.

Pocos minutos de Moreira y Paim

Hasta quince futbolistas de la plantilla superan los 600 minutos disputados en la competición liguera. Visto lo visto en la primera vuelta, Munúa tiene muy claro quiénes son sus hombres para pelear por todo, y quiénes son los actores secundarios.

En esa última lista figuran Antonio López, Luis Mata, Jesus Carrillo, Igor Paim y Rui Moreira. Los últimos no alcanzan ni los 200 minutos jugados. La gran incógnita de cara a la segunda vuelta es el rendimiento que ofrecerá Cristo Martín tras casi un año sin jugar. Si vuelve a ser el mediapunta asociativo que era antes de la lesión, el Cartagena contará con otro jugador temible.