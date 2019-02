La ambición de Diego Parras y Jeisson llega a la plantilla grana

"Venimos a ayudar al equipo", coinciden

Las primeras incorporaciones del Real Murcia en el mercado invernal, tras desbloquear el pasado lunes los derechos federativos al resolver varias deudas pendientes con exjugadores, han recargado a la plantilla que dirige Manolo Herrero de juventud y ambición. Tanto Diego Parras como Jeisson Martínez han tenido contacto en los últimos meses con el fútbol profesional y ya conocen la exigencia que supone llegar a un club como el Real Murcia. «Venimos a ayudar», coincidieron ayer ambos futbolistas durante su presentación.

Diego Parras, de 23 años de edad, es un lateral derecho procedente del filial de Las Palmas que ha estado entrenando con asiduidad con el primer equipo. De hecho, en la pretemporada contó protagonismo en el conjunto canario y confía en poder continuar con su evolución durante su estancia como cedido en el conjunto grana. «Entrenar cada día con gente del nivel del 'chino' Araujo o Rubén Castro te ayuda a exigirte mucho y a mejorar cada día», comentó el futbolista canario y añadió que «cuando me llegó esta oferta pensé en que tenía que venir a un equipo histórico del que siempre me han hablado bien. Espero sobre todo poder ayudar al equipo, tener minutos, y poder alcanzar el play off de ascenso sumando de tres en tres».

Preguntado por su perfil como jugador, Parras aseguró que es «un chico trabajador» que se deja la piel en el campo. «Lo doy todo por la camiseta durante los noventa minutos. Obviamente me gusta mucho atacar, pero soy lateral y lo primero es defender aunque me gusta dar asistencias y, sobre todo, ganar», comentó el lateral derecho.

El que también fue presentado ayer ante los medios de comunicación fue el delantero Jeisson Martínez. El jugador peruano, de 24 años de edad, aterriza en el conjunto murciano después de militar tres temporadas en el Rayo Majadahonda, donde el pasado año consiguió el ascenso a Segunda División. «Renové esperando poder jugar más minutos, pero luego empecé a ver que no contaba mucho y lo que quiere un futbolista es jugar y poder crecer», explicó ante los micrófonos. Jeisson Martínez aseguró que puede «jugar en todas las posiciones de ataque» tanto en la mediapunta, cayendo a banda o siendo la principal referencia ofensiva.

«Por lo que más destaco es por la velocidad. Me gusta realizar siempre desmarques porque me considero un jugador eléctrico», afirmó. El joven atacante regresa a la Segunda B tras alcanzar el fútbol profesional pasando por todas las categorías inferiores desde Preferente. «Luchando puedes conseguir lo que te propongas, empecé desde Preferente y el año pasado logré el salto a Segunda, así que con trabajo puedes llegar a donde quieras», concluyó el delantero.