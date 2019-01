Sito reactiva el lado rebelde del UCAM

"El desánimo puede cambiar radicalmente", afirma el técnico madrileño.

Sito Alonso aterriza en el Palacio para alumbrar al UCAM Murcia CB en el peor momento del club en los últimos cinco años. El nuevo entrenador universitario fue presentado ayer ante los medios, tras el despido de Javier Juárez el pasado domingo al enlazar siete derrotas consecutivas en la ACB, y se mostró impaciente por iniciar «un reto fantástico» en el que confía poder reveritr la situación actual del equipo murciano en el campeonato doméstico al ocupar uno de los puestos de descenso. No prometió ninguna receta mágica, porque su principal propósito es el de recuperar la mejor versión de una plantilla que hace tan solo un año rozaba sus cotas más altas. «Tenemos que conseguir lo que el UCAM ha hecho siempre, ser un equipo incómodo. Venir aquí como rival para mí siempre ha sido una incomodidad bastante grande por el estilo de juego, la identidad, la forma de animar la gente... Los rivales que vengan deben sentir que nos jugamos mucho, no solo a nivel de clasificación, sino a nivel de orgullo y de recuperar la identidad», explicó ayer.

El nuevo técnico, que por la tarde dirigió su primer entrenamiento con vistas al encuentro del domingo frente al Obradoiro (12.30 horas, Movistar +), insitió en que el trabajo de estas dos semanas -antes del parón por la Copa del Rey y la ventana FIBA- pasará por recuperar anímicamente a un plantel que pudo ver en acción el pasado martes desde el palco en la Champions League, competición en la que tan solo ha cedido una derrota. «La ACB marca un poco la felicidad de la gente porque es una competición dura y exigente, pero la evolución de estas primeras semanas se centrará en que el esfuerzo, la lucha y la constancia sean prioritarios. Hacer muy bien las cosas que dominamos y más adelante construir una identidad respetando las cosas que antes se han hecho bien aquí», explicó Sito Alonso, quien llega avalado por su experencia en la máxima competición al pasar por los banquillos del Gipuzkoa Basket, el Bilbao Basket, el Baskonia o el Barcelona Lassa.

«Hay cosas que debemos mantener porque no puedes ganar todos los partidos en una competición europea y hacer todas las cosas regular, para que pase eso algo has tenido que hacer bien. Obviamente, el conocimiento de la ACB sobre el equipo es mayor que en Europa y eso dificulta a la hora de jugar. Pero creo que hay mantener las cosas que han ido bien y añadir esa pequeña identidad del entrenador que llega al cambiar una situación o un rol. Pero me interesa cambiar el ánimo y la actitud del porqué están aquí, porque el UCAM Murcia no es una entidad normal. Quiero activar un poco a la gente con una energía que no se pierde porque las cosas vayan mal o bien, se pierde porque uno quiere», añadió el nuevo entrenador del club murciano y dijo que «el desánimo viene cuando las cosas no te salen como esperas, pero eso puede radicalmente y es lo que tenemos que buscar». La necesidad y la ansiedad de escapar del fondo de la clasificación pueden convertirse en uno de los mayores enemigos del conjunto universitario en esta segunda vuelta, aunque eso no es algo que preocupe a Sito Alonso ahora mismo. «Lo único que puede combatir a la ansiedad es el trabajo o la agresividad. Tenemos que unirnos todos para hacer cosas que son difíciles, pero que entre todos vamos a conseguir porque tenemos las capacidades suficientes para competir contra cualquier equipo. Debemos convertir la ansiedad en trabajo y, a partir de ahí, veremos lo que podemos seguir construyendo», aseveró.

Además, el técnico madrileño mostró su total confianza a la plantilla al ser preguntado por la llegada de posibles refuerzos. «Las distracciones del entrenador no tienen que llegar del exterior, tienen que centrarse en el vestuario y analizar la forma en la que los jugadores confíen en ellos mismos. Es momento de confiar en la gente que tenemos y en dar un paso adelante para salir de esta situación problemática y de desánimo», dijo Sito Alonso y añadió que «creo que el base es una posición que ha cambiado mucho en los últimos años y mi intención es adaptarme a lo que pueden ofrecer tanto Booker como Kloof a nivel ofensivo, pero en la parcela defensiva pueden ofrecer mucho. Creo que los dos pueden hacer un buen papel, pero primero deben hacer las cosas que dominan a la perfección y luego sacrificarse para el equipo como haremos todos».

Sito Alonso también mandó un mensaje a los aficionados del Palacio a los que les pidió que «sean como siempre» porque es un «campo que marca la diferencia» en los partidos. «Les pido que sean incómodos porque hacen perder la concentración a los rivales y marcan la diferencia respecto a otros pabellones. La conexión entre el equipo y la grada es lo que más molesta a los rivales», concluyó el entrenador universitario.