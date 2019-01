La promesa vuelve a ser albinegra

El central venezolano tendrá que ganarse el sitio en una defensa que lleva siete partidos sin encajar gol.

El venezolano Josua Mejías vuelve a ser futbolista del Cartagena apenas siete meses después de abandonar la disciplina albinegra. Tras postularse como uno de los centrales de mayor proyección en su primera etapa a las órdenes de Alberto Monteagudo, vuelve a la ciudad portuaria por una mala experiencia en el Nástic de Tarragona. Así pues, es el primer y probablemente último refuerzo del equipo de Gustavo Munúa en este mercado invernal. El club cartagenerista ya advirtió que no retocaría mucho la plantilla, pero ante una oportunidad de este calado no podían renunciar. Llega un refuerzo de lujo para una zaga bastante consolidada, y Mejías tiene ante sí la segunda oportunidad de ascender a la división de plata con el Cartagena.

La afición conoce bien a este defensor de 21 años, que el año pasado vivió su primera experiencia en el fútbol europeo. El Leganés fijó sus ojos en él en el verano de 2017, después de que el joven futbolista destacara con su selección en el Mundial Sub-20, alcanzando el subcampeonato y perdiendo la final ante Inglaterra. Venía del Carabobo, con el que había disputado 40 partidos en la máxima categoría venezolano. En el Cartagena fue mejorando con el paso de los meses y disimulando las carencias de un central joven, con unas condiciones sensacionales, pero con los errores propios de la inexperiencia. Destaca por su rapidez al corte, su agresividad y su juego aéreo, pero a menudo se complicaba en exceso con el balón en los pies. En cualquier caso, su evolución no pasó desapercibida para Alberto Monteagudo, que le convirtió en titular indiscutible a partir de la segunda vuelta, cuando el Cartagena se afianzó en la primera posición del grupo IV, y en el play-off, cuando el Rayo Majadahonda y el Extremadura rompieron los sueños albinegros.

Tras su excelente temporada y con varias 'novias' en el mercado, el CD Leganés le envió al Nou Estadi para que continuara fogueándose una categoría más arriba. Le renovaron para los próximos cinco años, asegurándose de ese modo una opción de futuro para la zaga del conjunto 'pepinero'. Pero las cosas no han salido según lo planeado. Josua Mejías no ha demostrado sus cualidades en el Nástic, un equipo que es el último clasificado de la Liga 1, 2, 3. Enrique Martín, que llegó a mitad de temporada, no cuenta con él. Solo ha jugado 7 partidos en toda la primera vuelta, y tanto el jugador como el Leganés se han apresurado a buscar otro destino.

La mejor opción era llevar de nuevo a Josua Mejías al Cartagonova. El central venezolano llega al club albinegro como cedido hasta final de temporada, para reforzar una zaga que ya de por sí está ofreciendo un excelente rendimiento.

Moisés y Sergio Ayala han conformado el centro de la defensa para Gustavo Munúa desde que el uruguayo aterrizó en pretemporada. Salvo que alguno de los dos esté lesionado o sancionado, esa ha sido su apuesta defensiva. Pedro Orfila (que también es lateral) y Antonio López han disputado pocos minutos, y ahora crece aún más la competencia en la retaguardia. Serán cinco centrales para dos puestos, porque Munúa nunca ha probado con una defensa de tres centrales. Si se considera a Orfila como lateral diestro, el Cartagena dobla todos sus puestos en la línea defensiva.

El equipo ha mejorado de forma exponencial su trabajo sin balón con el paso de los mese. Al inicio de la temporada, existían cdudas sobre el rendimiento defensivo, el equipo encajaba con facilidad y sufría mucho con los contragolpes. Sin embargo, desde que Munúa dio con la tecla en octubre y Joao Costa se asentara en la portería, se han convertido en uno de los equipos menos goleados de la categoría. No han encajado ni un tanto en los últimos siete partidos, y junto al Real Murcia es el equipo que menos goles (12) recibe del grupo IV.