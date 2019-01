"No voy a obsesionarme este año, pero quiero disfrutar haciéndolo bien"

Quiere llegar al Giro en forma para buscar triunfos de etapa.

Alejandro Valverde Belmonte comienza hoy en la Challenge de Mallorca una temporada muy especial para él, donde lucirá el jersey de campeón del mundo que conquistó en Innsbruck. No será la última del murciano en el pelotón profesional pese a que en abril cumplirá 39 años, ya que el líder del Movistar Team quiere continuar en activo hasta 2021. Pero antes quiere disfrutar de ese arcoíris que hoy lucirá por primera vez en una carrera española, donde arranca un calendario con novedades, ya que estará en el Giro de Italia y no irá al Tour. «He hecho mi calendario para disfrutar. Quiero estar bien en el Giro, donde el líder será Mikel Landa, pero si estoy allí en un buen estado de forma, puedo hacer algo grande y ganar alguna etapa», manifestó ayer en Palma de Mallorca el murciano en una rueda de prensa donde dejó claro que ahora «la presión la da este maillot, que te otorga una responsablidad, pero quiero afrontar el año con tranquilidad porque voy a cumplir 39 años y no voy a obsesionarme. Sobre todo quiero disfrutar, ¿y cómo disfruto yo?, pues haciéndolo bien».

Hoy, en la primera carrera del año, ya tendrá la oportunidad de «hacerlo bien». La Challenge comienza con una etapa de 180 kilómetros que acaba en la cima del Puig de Sant Salvador, un puerto de segunda categoría. «No conocía la subida y fuimos a examinar. Me gustó y las sensaciones no son malas, pero los rivales están muy fuertes, sobre todo Tim Wellens -belga del Lotto- que aquí lo hace todos los años bien. «Mi estado de forma no es malo; no estoy al cien por cien, ni mucho menos, pero no estoy mal. Hay algunas etapas que se me adaptan bien y seguro que algo de guerra daremos», adelantó el murciano junto a quien estará hoy el ciezano José Joaquín Rojas. Asimismo, también será un día especial para Antonio Jesús Soto, murciano de Librilla que debutará como profesional con el equipo Euskadi, de categoría Continental.

Valverde también se refirió ayer a otros retos que tiene esta temporada, como el Tour de Flandes, que calificó como «una carrera muy complicada y muy bonita, pero tienes que conocerla para hacerlo bien», mientras que del próximo Mundial, que se disputará en Yorkshire (Reino Unido), avanzó que «intentaré revalidar el título de campeón del mundo aunque el recorrido no es tan exigente como en Innsbruck».