Josema, un año a velocidad de vértigo

El muleño, que se perdió el choque ante el Malagueñó por lesión, acumula nueve jornadas consecutivas jugando de titular.

José Manuel Raigal Gil (30-08-1999) es un canterano del Real Murcia del que se puede decir que está viviendo un año de vértigo en todos los sentidos, ya que el extremo de Mula ha pasado de militar en el verano de 2017 en el equipo de División de Honor Juvenil a ganarse de pleno derecho un puesto como titular en el Real Murcia. En agosto de hace un año firmó la renovación hasta 2021, con ficha del filial, pero ni llegó a jugar con el Imperial porque desde la pretemporada fue de esos jugadores que ha estado siempre muy presente en la retina de un Manolo Herrero que, en este caso, no se equivocó apostando por un chaval de 19 años para jugar en un equipo en el que no todo el mundo de su edad está preparado para soportar tanta presión. Otro de los premios que ha tenido Josema es que, con la situación actual del Murcia en la parcela deportiva y tras siete bajas en enero, el primo de Pedro León se ha ganado también el derecho a tener ficha con la primera plantilla.

«Lo que más me preocupa es que el jugador que mejor está de todos es un canterano de 19 años. Nos falta esa maldad y ese carácter que te hacen diferente al resto de equipos. Somos un vestuario de buena gente, pero nos falta maldad». Con estas palabras, tras empatar contra el Jumilla en Nueva Condomina el 2 de diciembre, en plena crisis de resultados y poniendo a Josema como ejemplo, Manolo Herrero ya dejó claro la importancia del joven jugador para su idea de fútbol y de trabajo.

Un dato curioso es que Josema estuvo a punto el pasado verano de abandonar la entidad grana por un problema con la familia Gálvez. Sin embargo, la intervención del entonces director de la cantera, José Carrilero, y del actual entrenador del Imperial, Javi Motos, provocó la marcha atrás de un jugador que lleva camino de convertirse en la nueva joya de la factoría grana. Desde que comenzó el campeonato, Herrero no se ha olvidado nunca de Josema, aunque es cierto que al inicio de la competición partía muy por detrás de un Jesús Alfaro que llegaba como uno de los fichajes estrella y que ahora está en el Hércules de Alicante. Josema ya interviene en la segunda jornada liguera porque a Herrero le gustan muchas cualidades de este extremo de mucha potencia y velocidad y como suplente aparece casi en todos los partidos hasta que en el derbi contra el Cartagena, en la jornada 13, se puede decir que entró en el once titular para no salir. Desde este día, Josema ha sido titular en todos los encuentros y solo se ha perdido en este tramo el choque ante el Malagueño por lesión.

Actualmente en el conjunto grana, su demarcación de inicio está siendo la de extremo derecho, pero no tiene miedo de acercarse al área rival y también ayuda de manera fundamental en defensa, todo el trabajo que le encanta a cualquier entrenador. Algunas de sus primeras intervenciones estuvieron un poco rodeadas de dudas por los nervios, pero la confianza que le ha dado Herrero se ha traducido ya de manera notable sobre el campo, donde cada semana enseña alguna cualidad nueva para gusto de una grada que sueña con un jugador de la casa como estandarte del nuevo proyecto deportivo.

No está teniendo tanta suerte otro jugador joven como Juanma Bravo, más centrocampista y menos extremo que Josema, pero al que Herrero apenas le ha brindado oportunidades a pesar de que el curso pasado, con Salmerón en el banquillo, le demostró a todo el mundo que también está apto para saltar al campo. No obstante habrá cuestiones técnicas que dejan a Bravo fuera de un equipo titular en el que en estos momentos, solo los centrales Hugo Álvarez y Charlie Dean y Josema se pueden considerar los auténticos intocables por lo que han hecho sobre el terreno de juego.

En este sentido Josema parece que va a tener más suerte que otros compañeros que no contaron con el respaldo del club en el momento de la verdad, como los casos por ejemplo de Arturo e Isi, a quienes en un momento determinado se les invitó a salir de la centenaria entidad.